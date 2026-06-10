Der ehemalige Arsenal-Trainer Arsene Wenger hat auf die Kritik an Kylian Mbappe reagiert und betont, dass der Stürmer zu Unrecht für die Probleme bei Real Madrid verantwortlich gemacht wird. Der legendäre Trainer glaubt, dass der französische Star bei den Madrilenen zum Sündenbock gemacht wird, erwartet aber, dass er bei der kommenden Weltmeisterschaft zu seiner Bestform zurückkehrt. Dies berichtet Goal.com .

Laut Wenger ist Kylian Mbappe zu einem Real Madrid gewechselt, das nicht mehr auf seinem früheren Niveau spielt. "Es gibt eine Person, auf die gerade alle warten – das ist Kylian Mbappe. Ich bin bereit, auf ihn zu wetten, er wird eine fantastische Weltmeisterschaft spielen. Er wurde in dieser Saison oft zu Unrecht kritisiert. Er ist in einer durchschnittlichen Real-Madrid-Mannschaft gelandet. Früher hatte Madrid zehn Weltklasse-Spieler, jetzt sind es nur noch drei oder vier", sagte Wenger in einem Interview mit Le Figaro.

Der Experte glaubt, dass Mbappes geringere Spielpraxis aufgrund von Verletzungen während der Saison für die französische Nationalmannschaft von Vorteil sein könnte. Während viele Stars erschöpft zu großen Turnieren anreisen, wird der 27-jährige Stürmer körperlich frisch sein. Wenger betonte, dass viele Spieler nach dem Champions-League-Finale keine Kraft mehr haben, aber Mbappe wird mit viel Energie zum Turnier nach Nordamerika reisen.

Arsene Wenger sieht zudem die französische Nationalmannschaft unter Didier Deschamps als den Hauptfavoriten für das kommende Turnier. Er sagte, dass die Offensivkraft und die physische Stärke der Franzosen von keiner anderen Mannschaft erreicht werden. "Ich stelle Frankreich über die anderen. Wir haben solche Stürmer, dass der Gegner selbst dann verliert, wenn es in der 70. Minute 0:0 steht. Die physische Stärke macht den Unterschied", fügte der Trainer hinzu.