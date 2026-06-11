Mourinho widersetzt sich Reals Plan zur Verpflichtung von Julian Alvarez

Kurz vor der offiziellen Öffnung des Transferfensters im europäischen Fußball nehmen die Ereignisse rund um Real Madrid eine unerwartete und äußerst intensive Wendung. Der berühmte und umstrittene Spezialist José Mourinho, dessen Übernahme des „Königlichen Klubs“ in den kommenden Tagen so gut wie sicher ist, hat begonnen, sich von Tag eins an aktiv in die Transferpolitik des Madrider Superklubs einzumischen. Spaniens einflussreiche und beliebte Mundo Deportivo berichtet, dass der portugiesische „Special One“ sich entschieden gegen den Plan der Klubführung ausgesprochen hat, den Stürmer des Erzrivalen Atlético Madrid, Julian Alvarez, zu verpflichten.

Insider bestätigen, dass die ersten ernsthaften Meinungsverschiedenheiten und taktischen Konflikte zwischen dem erfahrenen portugiesischen Trainer und den Verantwortlichen von Real Madrid bereits vor der offiziellen Bekanntgabe seiner Rückkehr entstanden sind. Die gesamte Kontroverse dreht sich um ein monumentales 150-Millionen-Euro-Transferangebot, das von Atlético rücksichtslos abgelehnt wurde.

Derzeit gibt es im Santiago Bernabéu keinen Konsens über diese Transfersaga. Quellen aus dem Umfeld der Real-Führung behaupten, dass José Mourinho vorab über den Plan informiert war, ein offizielles Angebot für den talentierten argentinischen Stürmer abzugeben, der Trainer diese Idee jedoch keineswegs unterstützte. Dennoch beschloss der Klubpräsident, diese Meinung zu ignorieren und dennoch eine offizielle Anfrage an die „Colchoneros“ zu senden.

Personen aus Mourinhos engstem Umfeld geben jedoch eine völlig andere Darstellung ab. Ihrer Version zufolge wusste der portugiesische Spezialist nichts von den geheimen Verhandlungen mit Atlético, bis diese an die Medien durchsickerten. Glaubt man dieser Version, erfuhr José erst schockiert von der Situation, nachdem die offizielle Nachricht über die Ablehnung des 150-Millionen-Euro-Angebots durch Atlético in der Presse erschien.

Dennoch verhehlen beide Seiten nicht, dass sie sich in einem wichtigen Punkt einig sind: Der argentinische Nationalspieler Julian Alvarez steht keineswegs auf der Liste der Spieler, die der neue portugiesische Cheftrainer ausdrücklich gefordert hat oder für sein taktisches System als geeignet ansieht. Die Publikation kommt zu dem Schluss, dass Mourinho den Star von Atlético nicht als Priorität für die Verstärkung des Angriffs von Real ansieht und nach anderen Kandidaten sucht. Wir werden sehen, welche unerwarteten Ereignisse den Beginn von Josés zweiter Ära bei Real prägen werden.

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