Für MMA-Fans nähert sich eines der aufregendsten und am meisten erwarteten Sportereignisse des Jahres. Während die Spannungen um das Schwergewichtsduell zwischen Alex Pereira und Ciryl Gane steigen, hat auch der verbale Schlagabtausch zwischen den Stars der Leicht- und Federgewichtsklasse seinen Höhepunkt erreicht. Vor dem Super-Turnier „UFC Freedom 250“ hat ein heftiger Wortwechsel zwischen einem der gefährlichsten Kämpfer des Leichtgewichts, Justin Gaethje, und dem ungeschlagenen Champion Ilia Topuria die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen.

Alles begann mit einem aufsehenerregenden Interview des berühmten „Highlight“ — Justin Gaethje. Der erfahrene amerikanische Athlet betonte fest, dass er vom ersten Moment an, in dem er das Oktagon betritt, gnadenlosen Druck auf Topuria ausüben und seinem Gegner keine Zeit zum Durchatmen lassen werde. Nach dieser Drohung reagierte der georgisch-spanische Champion mit dem Spitznamen „El Matador“ scharf und eiskalt auf die Worte seines Rivalen.

Ilia Topuria erklärte, dass er sich über Gaethjes großes Selbstvertrauen nur freuen könne und dass diese Taktik ihm eigentlich in die Karten spiele:

„Wenn Justin wirklich das tut, was er versprochen hat, und von Beginn an nach vorne stürmt und konstanten Druck ausübt, hat er die halbe Arbeit für mich erledigt. Genau das will ich! Sobald Gaethje ohne Taktik und Deckung direkt auf mich zuläuft, werde ich ihn innerhalb der ersten oder spätestens der zweiten Minute des Kampfes in einen tiefen K.o. schicken. Daran habe ich keinen Zweifel!“, drohte Ilia seinem Gegner offen.

Es sei daran erinnert, dass der lang erwartete Hauptkampf zwischen diesen beiden gewaltigen Kräften und Charakteren, Ilia Topuria und Justin Gaethje, am 15. Juni dieses Jahres im Rahmen des Turniers „UFC Freedom 250“ in Übersee stattfinden wird. Derzeit hält Ilia Topuria einen absoluten Rekord in der MMA-Welt mit 17 Siegen und keiner einzigen Niederlage (17-0), während sein Gegner Justin Gaethje 27 Siege und 5 Niederlagen (27-5) auf dem Konto hat. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass es im Oktagon zu einem blutigen und intensiven Kampf kommen wird.

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