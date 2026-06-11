Marc Casado entscheidet sich für Abschied vom FC Barcelona

·96·Sport
Marc Casado entscheidet sich für Abschied vom FC Barcelona

Barcelona-Mittelfeldspieler Marc Casado hat sich mit der Vereinsführung auf einen Abschied in diesem Sommertransferfenster geeinigt. Da er unter Hansi Flick nur wenig Spielzeit erhält, hat der Spieler seinen Berater Jorge Mendes angewiesen, passende Angebote zu prüfen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach der Rückkehr von Gavi und Marc Bernal nach ihren Verletzungen ist Casado in der internen Hierarchie deutlich zurückgefallen. Hansi Flick setzt in seinem vertikalen und intensiven Spielsystem auf andere Akteure. Das 22-jährige La-Masia-Eigengewächs ist derzeit nur die fünfte Wahl im Mittelfeld hinter Pedri, Gavi, Frenkie de Jong und Marc Bernal.

Wie die MARCA berichtet, haben der Sportdirektor von Barcelona und Jorge Mendes die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Transfers festgelegt. Der Verein fordert eine Ablösesumme von etwa 25 Millionen Euro. Die Katalanen wollen den Verkauf bis zum 30. Juni abschließen, um die Financial-Fair-Play-Regeln einzuhalten und den Haushalt auszugleichen.

Derzeit liegen zwei konkrete Angebote für den Spieler vor. Eines stammt von einem Verein aus einer europäischen Top-Liga, das andere ist ein finanziell äußerst lukratives Angebot aus der Saudi Pro League. Beide Seiten sind bereit, die geforderte Summe zu zahlen; die endgültige Entscheidung liegt beim Spieler.

BarcelonaMarc CasadoHansi FlickTransfersLa Liga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Real Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva abReal Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva abHeute, 18:12Ronald Koeman äußert sich vor dem Spiel gegen JapanRonald Koeman äußert sich vor dem Spiel gegen JapanHeute, 17:37Kostenlose Fernseher für argentinische Fans ohne Visum verteiltKostenlose Fernseher für argentinische Fans ohne Visum verteiltHeute, 17:19Vertragsstreit zwischen Harry Kane und BayernVertragsstreit zwischen Harry Kane und BayernHeute, 16:18Lamine Yamal zum UNICEF-Botschafter ernanntLamine Yamal zum UNICEF-Botschafter ernanntHeute, 15:57FIFA plant revolutionäre neue Regeln gegen ZeitspielFIFA plant revolutionäre neue Regeln gegen ZeitspielHeute, 15:44
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan