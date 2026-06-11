Marc Casado entscheidet sich für Abschied vom FC Barcelona

Barcelona-Mittelfeldspieler Marc Casado hat sich mit der Vereinsführung auf einen Abschied in diesem Sommertransferfenster geeinigt. Da er unter Hansi Flick nur wenig Spielzeit erhält, hat der Spieler seinen Berater Jorge Mendes angewiesen, passende Angebote zu prüfen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach der Rückkehr von Gavi und Marc Bernal nach ihren Verletzungen ist Casado in der internen Hierarchie deutlich zurückgefallen. Hansi Flick setzt in seinem vertikalen und intensiven Spielsystem auf andere Akteure. Das 22-jährige La-Masia-Eigengewächs ist derzeit nur die fünfte Wahl im Mittelfeld hinter Pedri, Gavi, Frenkie de Jong und Marc Bernal.

Wie die MARCA berichtet, haben der Sportdirektor von Barcelona und Jorge Mendes die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Transfers festgelegt. Der Verein fordert eine Ablösesumme von etwa 25 Millionen Euro. Die Katalanen wollen den Verkauf bis zum 30. Juni abschließen, um die Financial-Fair-Play-Regeln einzuhalten und den Haushalt auszugleichen.

Derzeit liegen zwei konkrete Angebote für den Spieler vor. Eines stammt von einem Verein aus einer europäischen Top-Liga, das andere ist ein finanziell äußerst lukratives Angebot aus der Saudi Pro League. Beide Seiten sind bereit, die geforderte Summe zu zahlen; die endgültige Entscheidung liegt beim Spieler.