In der Welt des Fußballs sorgt das Transferfenster nicht nur durch Starspieler, sondern auch durch unerwartete Schachzüge berühmter Trainer für Aufsehen. Während sich die Blicke der Welt auf die Weltmeisterschaft in Amerika richten, wurde eine der sensationellsten Rückkehren der Vereinsgeschichte offiziell verkündet. Die Führung von Real Madrid hat den Spekulationen um französische und spanische Experten ein Ende gesetzt und bestätigt, dass sie das Ruder wieder dem legendären José Mourinho übergeben hat. Diese Nachricht wurde von den Fans der 'Los Blancos' weltweit mit großer Freude und Überraschung aufgenommen.

Laut einer offiziellen Erklärung des 'Königlichen Klubs' wurde mit dem erfahrenen portugiesischen Spezialisten ein langfristiger Vertrag unterzeichnet — bis zum Sommer 2029 Der als 'The Special One' bekannte Trainer wird am 13. Juli dieses Jahres, dem Tag, an dem das Trainingslager und die Vorbereitungen für die neue Saison beginnen, beim Madrider Superklub eintreffen und seine Arbeit aufnehmen.

Von den 'Adlern' zu den 'Königlichen'

Der 63-jährige portugiesische Taktiker war in der vergangenen Saison in seiner Heimat bei Benfica Lissabon erfolgreich tätig. Nun ersetzt er Álvaro Arbeloa an der Spitze des Madrider Giganten. Insidern zufolge zahlte Real Madrid eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro an die 'Adler' aus Lissabon.

Den Madrider Fans ist bekannt, dass dies nicht José Mourinhos erster Besuch im Santiago Bernabéu ist. Das portugiesische Phänomen trainierte Real Madrid bereits zwischen 2010 und 2013 und lieferte sich damals erbitterte Duelle mit dem starken FC Barcelona unter Guardiola. Mit dem Verein gewann er die La Liga mit einer Rekordpunktzahl sowie den spanischen Pokal und den Supercup.

José Mourinho gilt als einer der erfolgreichsten Trainer der Fußballgeschichte. Neben Real Madrid hat er bei Vereinen wie Porto, Chelsea, Inter Mailand, Manchester United, Tottenham und Fenerbahçe eine Siegermentalität etabliert. Die Fans glauben, dass mit Mourinhos Rückkehr eine neue Ära intensiver Siege in Madrid beginnt.

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