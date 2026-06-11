Offiziell: José Mourinho als Cheftrainer von Real Madrid ernannt

·29·Sport
Offiziell: José Mourinho als Cheftrainer von Real Madrid ernannt

Real Madrid hat offiziell die Unterzeichnung eines Dreijahresvertrags mit José Mourinho bekannt gegeben. Der erfahrene portugiesische Trainer kehrt zum zweiten Mal an die Spitze des Madrider Klubs zurück, um eine neue Ära einzuleiten. Nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen hat Florentino Pérez sein wichtigstes Wahlversprechen eingelöst und den 63-jährigen Trainer in die spanische Hauptstadt zurückgeholt. Dies berichtet Goal.com .

Nach einer Sitzung des Vorstands wurde bestätigt, dass Álvaro Arbeloa entlassen wurde und durch José Mourinho ersetzt wird. Real Madrid zahlte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro für den Trainer, der einen Vertrag bis 2029 unterzeichnete. Es wurde bekannt gegeben, dass José Mourinho seine Arbeit am 13. Juli aufnehmen wird, dem Tag, an dem das Saisonvorbereitungstraining der Mannschaft beginnt.

Während seines Wahlkampfs versprach Florentino Pérez nicht nur José Mourinho, sondern auch die Verpflichtung von Spielern wie Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries. Der Verein kündigte zudem an, 150 Millionen Euro für einen Transfer auf "Galáctico"-Niveau bereitzustellen. Zu diesem Zweck wurde ein Angebot für den Stürmer von Atlético Madrid, Julián Álvarez, abgegeben, das jedoch abgelehnt wurde.

José Mourinho hat die Aufgabe, das Team nach titellosen Spielzeiten unter Carlo Ancelotti, Xabi Alonso und Arbeloa wieder auf die Siegerstraße zu führen. Der als "The Special One" bekannte Trainer arbeitete bereits von 2010 bis 2013 in Madrid und gewann in dieser Zeit La Liga, die Copa del Rey und die Supercopa.

Real MadridJosé MourinhoFlorentino PérezTransferLa Liga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Masharipov nimmt am offiziellen Fotoshooting der Nationalmannschaft für die WM 2026 teilMasharipov nimmt am offiziellen Fotoshooting der Nationalmannschaft für die WM 2026 teilHeute, 19:49Kasachischer Experte enthüllt das Geheimnis des Erfolgs des usbekischen FußballsKasachischer Experte enthüllt das Geheimnis des Erfolgs des usbekischen FußballsHeute, 19:39José Mourinho offiziell als Cheftrainer von Real Madrid ernanntJosé Mourinho offiziell als Cheftrainer von Real Madrid ernanntHeute, 19:00Der Sieger der WM 2026 erhält das höchste Preisgeld der GeschichteDer Sieger der WM 2026 erhält das höchste Preisgeld der GeschichteGestern, 18:57Wataru Endo beendet Karriere in der japanischen Nationalmannschaft wegen VerletzungWataru Endo beendet Karriere in der japanischen Nationalmannschaft wegen VerletzungGestern, 18:56Real Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva abReal Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva abGestern, 18:12
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan