Offiziell: José Mourinho als Cheftrainer von Real Madrid ernannt

Real Madrid hat offiziell die Unterzeichnung eines Dreijahresvertrags mit José Mourinho bekannt gegeben. Der erfahrene portugiesische Trainer kehrt zum zweiten Mal an die Spitze des Madrider Klubs zurück, um eine neue Ära einzuleiten. Nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen hat Florentino Pérez sein wichtigstes Wahlversprechen eingelöst und den 63-jährigen Trainer in die spanische Hauptstadt zurückgeholt. Dies berichtet Goal.com .

Nach einer Sitzung des Vorstands wurde bestätigt, dass Álvaro Arbeloa entlassen wurde und durch José Mourinho ersetzt wird. Real Madrid zahlte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro für den Trainer, der einen Vertrag bis 2029 unterzeichnete. Es wurde bekannt gegeben, dass José Mourinho seine Arbeit am 13. Juli aufnehmen wird, dem Tag, an dem das Saisonvorbereitungstraining der Mannschaft beginnt.

Während seines Wahlkampfs versprach Florentino Pérez nicht nur José Mourinho, sondern auch die Verpflichtung von Spielern wie Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries. Der Verein kündigte zudem an, 150 Millionen Euro für einen Transfer auf "Galáctico"-Niveau bereitzustellen. Zu diesem Zweck wurde ein Angebot für den Stürmer von Atlético Madrid, Julián Álvarez, abgegeben, das jedoch abgelehnt wurde.

José Mourinho hat die Aufgabe, das Team nach titellosen Spielzeiten unter Carlo Ancelotti, Xabi Alonso und Arbeloa wieder auf die Siegerstraße zu führen. Der als "The Special One" bekannte Trainer arbeitete bereits von 2010 bis 2013 in Madrid und gewann in dieser Zeit La Liga, die Copa del Rey und die Supercopa.