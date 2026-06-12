Die Weltmeisterschaft hat begonnen, und die Augen aller zentralasiatischen Fans sind auf die usbekische Nationalmannschaft gerichtet, die zum ersten Mal in der Geschichte an der Endrunde teilnimmt. Der Auftritt der „Weißen Wölfe“ auf dieser großen Bühne stößt nicht nur in unserem Land, sondern auch in der Fußballgemeinschaft der Nachbarländer auf großes Interesse.

Oljas Abrayev, Vorstandsvorsitzender der kasachischen Profifußballer-Vereinigung, äußerte sich in einem Gespräch mit Journalisten über das Wachstum der usbekischen Nationalmannschaft in den letzten Jahren, die Gründe für die WM-Qualifikation und ihre Chancen bei der Debüt-Weltmeisterschaft.

Die Weltmeisterschaft 2026 findet zum ersten Mal mit 48 Nationalmannschaften statt. Dieses Format ermöglichte es einer Reihe von Ländern, den Sprung auf die große Bühne zu schaffen. Zu den Debütanten des Turniers gehören Jordanien, Kap Verde, Curaçao und die usbekische Nationalmannschaft.

Die usbekische Nationalmannschaft wurde in die Gruppe K gelost. Die Schützlinge von Fabio Cannavaro treffen in der Gruppenphase auf starke Gegner wie Portugal, Kolumbien und die Demokratische Republik Kongo. Dieses Quartett ist nicht einfach, stellt aber eine historische Chance für unsere Nationalmannschaft dar.

Nach Ansicht von Oljas Abrayev ist die Qualifikation Usbekistans für die Weltmeisterschaft kein Zufall. Er bewertete dieses Ergebnis als logisches Resultat der systematischen Arbeit, der geplanten Entwicklung und des Fokus auf die Infrastruktur im Fußball des Landes in den letzten Jahren.

„Das ist ein absolut legitimes Ergebnis. Unsere Nachbarn haben eine Entwicklungsstrategie und setzen diese konsequent um. Alle Schritte zielen auf eine systematische Entwicklung des Fußballs im Land ab und wirken logisch und gut durchdacht“, sagte Oljas Abrayev.

Der Experte betonte, dass sich die Entwicklung des Fußballs in Usbekistan nicht nur auf die Ergebnisse der Nationalmannschaft beschränkt. In den letzten Jahren wurde besonderes Augenmerk auf Infrastruktur, Kinder- und Jugendfußball, neue Stadien und Jugendmannschaften gelegt.

„Genau diese Arbeit beginnt Früchte zu tragen. Die usbekischen Jugendmannschaften erzielen regelmäßig ernsthafte Erfolge auf internationaler Ebene. Zum Beispiel nehmen die U-17- und U-20-Nationalmannschaften oft an den Endrunden der Weltmeisterschaften teil“, sagte er.

Tatsächlich hat sich der usbekische Jugendfußball in den letzten Jahren auf internationaler Bühne von seiner besten Seite gezeigt. Die Ergebnisse der Mannschaften verschiedener Altersgruppen auf asiatischer und weltweiter Ebene haben ein solides Fundament für die Nationalmannschaft geschaffen. Der Erfolg der heutigen A-Nationalmannschaft wird ebenfalls als Fortsetzung dieser langjährigen Arbeit gesehen.

Abrayev sagte, dass der usbekische Fußballverband die richtige Richtung für die Entwicklung gewählt habe. Der Fokus auf Kinderfußball, Infrastruktur und das Vorbereitungssystem zahle sich heute aus.

„Der usbekische Fußballverband hat sich auf Infrastruktur und Kinder- und Jugendfußball als Basis konzentriert. In den letzten Jahren wurden im Land genügend neue Stadien gebaut, und der Entwicklung des Kinderfußballs wird besondere Bedeutung beigemessen“, sagte der Experte.

Der kasachische Experte ging auch auf objektive Faktoren ein. Seiner Meinung nach ist das Klima in Usbekistan günstig für die Fußballentwicklung. Die Möglichkeit, das ganze Jahr über auf Naturrasen zu trainieren, wirkt sich positiv auf die Entwicklung junger Spieler aus.

„Das Klima in Usbekistan ermöglicht es, das ganze Jahr über auf Naturrasen Fußball zu spielen. Dass junge Spieler in wettbewerbsstarke Ligen wechseln, wirkt sich ebenfalls positiv auf die Fußballentwicklung aus. Systematik ist der Weg zum Erfolg“, glaubt Abrayev.

An dieser Meinung ist etwas Wahres dran. Heute beweisen sich usbekische Fußballer in Europa, Asien und anderen starken Ligen. Die internationale Erfahrung von Spielern wie Abdukodir Khusanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov und Oston Urunov ist ein wichtiger Faktor für die Steigerung des Niveaus der Nationalmannschaft.

Abrayev hob besonders die Arbeit von Ravshan Irmatov, dem ersten Vizepräsidenten des usbekischen Fußballverbandes, hervor. Seiner Meinung nach spielen Irmatovs Erfahrung, Wissen und Managementpotenzial eine große Rolle bei den heutigen Ergebnissen des usbekischen Fußballs.

„Ravshan Irmatov hat ebenfalls einen riesigen Anteil an diesen Erfolgen. Ravshan Sayfiddinovich ist ein Manager mit großer Erfahrung und tiefem Fußballverständnis. Er hat sich als sachkundiger und hochqualifizierter Spezialist erwiesen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der kasachischen Profifußballer-Vereinigung.

Für die usbekische Nationalmannschaft beginnt nun die wichtigste Phase. Die Qualifikation ist geschafft, Geschichte wurde geschrieben, aber die wahren Prüfungen bei der Weltmeisterschaft stehen noch bevor. Die Mannschaft spielt in der Gruppe gegen sehr starke Gegner, und in jedem Spiel ist maximale Konzentration erforderlich.

Die „Weißen Wölfe“ bestreiten ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft am 18. Juni um 7:00 Uhr Taschkenter Zeit gegen Kolumbien. Die Südamerikaner, angeführt von Luis Díaz und James Rodríguez, sind als technisch versierte und schnelle Mannschaft bekannt.

In der zweiten Runde, am 23. Juni um 22:00 Uhr, misst sich Usbekistan mit dem von Cristiano Ronaldo angeführten Portugal. Dieses Spiel wird für die Fans sicherlich von besonderem Interesse sein. Das letzte Gruppenspiel findet am 28. Juni um 4:30 Uhr gegen die Demokratische Republik Kongo statt.

Die Gedanken des kasachischen Experten zeigen, dass dem usbekischen Fußball auch in den Nachbarländern große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Am wichtigsten ist, dass betont wird, dass dieser Erfolg kein Zufall ist, sondern das Ergebnis jahrelanger systematischer Arbeit.

Nun steht unsere Nationalmannschaft vor einer neuen Aufgabe: sich bei der Weltmeisterschaft würdig zu präsentieren. Usbekistan hat sich zum ersten Mal für eine WM qualifiziert, aber sie sind nicht zufällig auf dieser Bühne gelandet. Dieser Weg wurde mit Arbeit, Planung, Geduld und Vertrauen in den Fußball beschritten.

Die Fans warten auf eines: eine usbekische Nationalmannschaft, die auf dem Platz bis zum Ende kämpft, die Ehre des Landes würdig verteidigt und ganz Zentralasien mit Stolz erfüllt.