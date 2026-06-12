Über Diogo Jota und seinen unerfüllten Traum von der Weltmeisterschaft

Am 16. Oktober 2022, nur wenige Sekunden vor dem Ende des 1:0-Sieges von Liverpool gegen Manchester City, musste Diogo Jota das Spielfeld aufgrund einer schweren Muskelverletzung verlassen. Trainer Jürgen Klopp erkannte sofort die Schwere der Lage. Wegen einer Wadenverletzung fiel Jota für mehrere Monate aus und verpasste somit die Weltmeisterschaft in Katar. Dies berichtet Goal.com .

Diogo Jota erinnert sich an diese Momente als den härtesten Schlag seiner Karriere. Der Spieler schrieb in den sozialen Medien, dass sein Traum von der Teilnahme an seiner ersten Weltmeisterschaft geplatzt sei, er sein Team aber weiterhin von außen unterstützen werde. Klopp versuchte, seinem Schützling moralischen Beistand zu leisten, doch für Jota blieb es ein herber Verlust.

„Am Tag nach der Verletzung nahm mich Jürgen fest in den Arm. Er wusste, dass es keinen Sinn hatte, viel zu reden, und versuchte einfach, mich zu trösten“, sagt Diogo Jota. Obwohl die ständige Aufmerksamkeit des Trainers während der Reha dem Spieler Kraft gab, war es schmerzhaft, das größte Turnier seiner Karriere zu verpassen.

Heute ist der Stürmer ein unverzichtbarer Bestandteil von Liverpool und der portugiesischen Nationalmannschaft und hat diese Schwierigkeiten hinter sich gelassen. Seine Geschichte handelt von unerwarteten Verletzungen im Profifußball und der Willenskraft, die für ein Comeback nötig ist.