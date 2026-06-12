Neben den intensiven Kämpfen der Weltmeisterschaft sorgt auch der Transfermarkt für echte Sensationen. Real Madrid, das nach der Rückkehr des legendären Trainers José Mourinho in den Fokus der Sportmedien gerückt ist, hat seinen nächsten spektakulären Coup gelandet. Der begnadete portugiesische Mittelfeldspieler Bernardo Silva, der bei vielen Spitzenklubs auf dem Zettel stand, wird seine Karriere in Spanien fortsetzen. Laut einem exklusiven Bericht des weltbekannten und zuverlässigen Insiders Fabrizio Romano hat sich der „königliche Klub“ mit dem erfahrenen Spielmacher geeinigt.

Aktuellen Informationen zufolge hat der 31-jährige portugiesische Fußballstar beim Madrider Superklub einen bis zum Sommer 2028 datierten offiziellen Vertrag unterzeichnet. Bemerkenswert ist, dass der Vertrag eine Klausel enthält, die eine Verlängerung um ein weiteres Jahr bis 2029 bei gegenseitigem Einvernehmen ermöglicht.

Abschied von Manchester City und ablösefreier Wechsel nach Madrid

Für die europäischen Fußballfans ist es besonders erfreulich und überraschend, dass der talentierte Mittelfeldspieler Manchester City nach Vertragsende offiziell verlassen hat. Dies ermöglichte es dem La-Liga-Giganten Real Madrid, den hochkarätigen Spieler völlig kostenlos, also als ablösefreier Spieler unter Vertrag zu nehmen. Nachdem Bernardo unter Pep Guardiola zahlreiche Titel gewonnen hat, darunter die Champions League und die Premier-League-Meisterschaft, strebt er nun im Santiago Bernabéu nach neuen Erfolgen.

Bernardo Silva zeichnet sich durch seine Spielübersicht, präzise Pässe und unermüdlichen Arbeitseifer aus. In der vergangenen Saison absolvierte er für die „Cityzens“ wettbewerbsübergreifend 53 Spiele und erzielte dabei drei Tore sowie fünf Assists. Laut den Analysen des renommierten Portals Transfermarkt liegt der aktuelle Marktwert des portugiesischen Stars bei 22 Millionen Euro.

Die Fans in Madrid zweifeln nicht daran, dass das Tandem José Mourinho und Bernardo Silva das Mittelfeld der „Königlichen“ in der neuen Saison noch stärker machen wird. Der Kampf in La Liga wird definitiv an Intensität gewinnen!

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