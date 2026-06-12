Real Madrid will Calafiori zur Verstärkung der Abwehr verpflichten

Während die Sommer-Transferperiode im europäischen Fußball näher rückt, spitzt sich der Kampf zwischen den Spitzenklubs zu. Der talentierte italienische Verteidiger Riccardo Calafiori, der derzeit für den FC Arsenal spielt, ist in den Fokus der Führung und der Scouts von Real Madrid gerückt. Die „Königlichen“ haben den Spieler als eines ihrer Hauptziele für das aktuelle Transferfenster identifiziert.

Laut exklusiven Informationen des renommierten Insiders Gianluca Di Marzio, einer der verlässlichsten Quellen im Fußball, haben die Verantwortlichen von Real Madrid erste Verhandlungen mit den Beratern des italienischen Verteidigers über einen möglichen Transfer aufgenommen.

Die taktischen Pläne des neuen Cheftrainers

Der legendäre José Mourinho, der als neuer Cheftrainer von Real Madrid ernannt wurde, fordert eine grundlegende Reform der Defensivlinie. Er möchte das Team mit einem vielseitigen Spieler verstärken, der auf mehreren Positionen (sowohl in der Mitte als auch auf der linken Außenbahn) auf höchstem Niveau agieren kann. Der junge Calafiori entspricht diesen taktischen Anforderungen perfekt.

Gleichzeitig steht nicht nur der Arsenal-Profi auf der Liste der Madrilenen. Als alternative Option zur Stärkung der Abwehr zieht der Klub auch den kroatischen Verteidiger Joško Gvardiol in Betracht, der bei Manchester City konstant gute Leistungen zeigt.

Die aktuellen Transferdaten der beiden Hauptkandidaten finden Sie in der folgenden Tabelle:

Name des Spielers Aktueller Verein Geschätzter Marktwert Vertragsende Stärken des Spielers Riccardo Calafiori Arsenal (London) 55 Millionen Euro Sommer 2029 Vielseitigkeit, Außenbahn und Zentrum Joško Gvardiol Manchester City Hohe Ablösesumme Langfristiger Vertrag Physische Stärke, große Erfahrung

Vertragsklauseln und finanzielle Aspekte

Der geschätzte Marktwert des 24-jährigen italienischen Außenverteidigers liegt derzeit bei etwa 55 Millionen Euro . Doch dieser Transfer wird für den Madrider Klub kein leichtes Unterfangen. Da der aktuelle Vertrag des Spielers beim FC Arsenal bis zum Sommer 2029 läuft, sind die „Gunners“ nicht bereit, ihren Leistungsträger günstig ziehen zu lassen.

Expertenmeinung: Fußballanalysten sind sich einig: Sollte José Mourinho diesen Transfer realisieren, hätte Real Madrid die Probleme auf der linken Abwehrseite und im Zentrum für die nächsten 5-6 Jahre gelöst. Die harte Haltung von Arsenal könnte jedoch den Preis in die Höhe treiben.

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