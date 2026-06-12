Javier Aguirre nicht vollends zufrieden mit Sieg über Südafrika

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Javier Aguirre nicht vollends zufrieden mit Sieg über Südafrika

Die großartige und historische FIFA-Weltmeisterschaft 2026, auf die die ganze Welt blickt, hat ihre ersten spannenden Momente erlebt. Nach dem souveränen 2:0-Sieg Mexikos gegen Südafrika im Eröffnungsspiel äußerte sich Nationaltrainer Javier Aguirre gegenüber den Medien. Trotz der drei Punkte verbarg der erfahrene Taktiker nicht, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft auf dem Platz nicht ganz zufrieden war und mehr erwartet hatte.

Laut dem mexikanischen Trainer ist ein erfolgreicher Start in ein großes Turnier zwar positiv, doch die taktischen Vorgaben wurden nicht vollständig umgesetzt.

Die Analyse des Trainers zum Spiel

Javier Aguirre, der die Leistung des Teams genau bewertete, betonte, dass das Spiel in zwei verschiedenen Phasen verlief:

  • Mängel in der ersten Halbzeit: „In der ersten Halbzeit fehlte uns das zweite Tor. Wir hatten Chancen und trafen sogar die Latte. Wenn wir zu diesem Zeitpunkt die Führung ausgebaut hätten, wäre das Spiel komplett unter unserer Kontrolle gewesen“, so der Trainer.

  • Nachlässigkeit in der zweiten Halbzeit: Aguirre merkte an, dass die Spieler nach dem zweiten Tor etwas nachlässig wurden. Obwohl sie genug Energie und Intensität hatten, um die Führung weiter auszubauen, fehlte es an der nötigen Kaltschnäuzigkeit bei der Chancenverwertung.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Momente des Eröffnungsspiels und die vom Trainer hervorgehobenen Punkte:

Spielphase

Teamleistung

Kritik des Trainers

Positive Aspekte

Zukünftige Auswirkungen

Erste Halbzeit

Aktive Angriffe, Lattentreffer

Ineffizienz im Abschluss

Frühes Tor erzielt

Kontrolle behalten

Zweite Halbzeit

Zweites Tor und Rote Karte

Nachlässigkeit nach dem Tor

Aktivität von Raul Jimenez

Erzwungene Kaderänderungen

Status der Leistungsträger und das Problem der Roten Karte

Der erfahrene Trainer lobte die aktuelle Form von Stürmer Raul Jimenez: „Raul ist ein disziplinierter und wunderbarer Junge. Er ist körperlich fit und voller Energie. Das Wichtigste ist, dass er fest daran glaubt, dass diese Weltmeisterschaft sein Turnier wird“, sagte er über den Enthusiasmus des Stürmers.

Zur Roten Karte: „Der Platzverweis von Cesar Montes hat unsere Pläne etwas erschwert. Wir haben den Ball in einer einfachen Situation verloren und Cesar musste in der Defensive ein Risiko eingehen. Es stimmt, die Gefahr für unser Tor war in dieser Situation nicht so groß, aber die neu eingeführten modernen Fußballregeln verlangen das, und wir müssen uns daran anpassen“, schloss Aguirre.

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Javier AguirreMexikoSüdafrikaRaul JimenezFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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