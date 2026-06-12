PSG steigt in das Rennen um Matheus Fernandes und Summerville ein

Paris Saint-Germain hat Kontakt zu West Ham United bezüglich des Transfers von Mittelfeldspieler Matheus Fernandes und Flügelstürmer Crysencio Summerville aufgenommen. Der amtierende französische Meister beabsichtigt, den Kader zu verstärken und die Bank zu verbreitern, um in mehreren Wettbewerben gleichzeitig erfolgreich zu sein. Sportdirektor Luis Campos hat bereits Verhandlungen aufgenommen, um diese beiden talentierten Spieler zu verpflichten. Dies berichtet Goal.com .

Laut FootMercato hat die PSG-Führung erste Gespräche mit dem Londoner Verein geführt. Nach dem Abstieg von West Ham United aus der englischen Premier League ist der Verein gezwungen, seine wichtigsten Vermögenswerte zu verkaufen. Berichten zufolge fordert der Londoner Klub 80 Millionen Euro für Matheus Fernandes und 50 Millionen Euro für Summerville.

PSG wird im Kampf um Matheus Fernandes zweifellos auf harte Konkurrenz stoßen. Denn auch Giganten wie Manchester United und Real Madrid zeigen Interesse an dem Spieler. Luis Campos bleibt seiner Transferpolitik treu und möchte Fernandes neben seinen Landsleuten wie Vitinha und Joao Neves in den Kader aufnehmen.

Derzeit prüft der PSG-Vorstand die Abgabe eines gemeinsamen Angebots für beide Spieler. Da Crysencio Summerville derzeit mit der niederländischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnimmt, wird eine endgültige Entscheidung nach Abschluss des Turniers erwartet. West Ham ist bereit, seine Stars zu verkaufen, um seine finanzielle Situation zu verbessern.