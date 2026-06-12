Chelsea könnte Enzo Fernandez gegen Real Madrid-Star tauschen

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Chelsea könnte Enzo Fernandez gegen Real Madrid-Star tauschen

Der ehemalige Chelsea-Mittelfeldspieler Emmanuel Petit hat den Londoner Klub dazu aufgefordert, sich von Enzo Fernandez zu trennen und einen spektakulären Tauschdeal mit Eduardo Camavinga von Real Madrid einzufädeln. Während der argentinische Mittelfeldspieler in London mit seiner Konstanz kämpft, ist die Zukunft von Camavinga in Spanien ungewiss. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Führung an der Stamford Bridge steht unter Druck, die Situation um Fernandez, dessen Vertrag bis 2032 läuft, zu klären. Der Spieler wurde zuvor vom Verein diszipliniert, weil er den Wunsch geäußert hatte, nach Spanien zu wechseln. Unterdessen berichtet El Nacional, dass Real Madrid bereit wäre, Camavinga für eine Ablösesumme zwischen 50 und 80 Millionen Euro abzugeben.

Weltmeister Petit glaubt, dass dieser Tausch für beide europäischen Giganten von Vorteil wäre. „Ein Tausch zwischen Eduardo Camavinga und Enzo Fernandez? Warum nicht? Trotz seines jungen Alters hat Camavinga bei Real Madrid viel Erfahrung gesammelt und zahlreiche Titel gewonnen. Er könnte die Siegermentalität einbringen, die den jungen Spielern im Chelsea-Kader fehlt“, sagte Petit.

Chelsea hatte eine enttäuschende letzte Saison, beendete die Premier League auf dem 10. Platz und verpasste den europäischen Wettbewerb. Petit betonte, dass die Beziehung zwischen dem Verein und dem Spieler völlig zerrüttet sei. Seiner Meinung nach habe es keinen Sinn, einen Spieler zu halten, der weg will und sich trotz seiner Rolle als Führungskraft so verhält.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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