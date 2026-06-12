Miroslav Koubek kommentiert die Niederlage gegen Südkorea

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Miroslav Koubek kommentiert die Niederlage gegen Südkorea

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf nordamerikanischem Boden bietet Millionen von Fans weiterhin echtes Drama und unerwartete Ergebnisse. In einem hart umkämpften Spiel der ersten Runde traf die tschechische Nationalmannschaft auf Südkorea und verlor leider mit 1:2. Nach dem Schlusspfiff teilte der tschechische Nationaltrainer Miroslav Koubek seine Gedanken zu diesem dramatischen Aufeinandertreffen.

Obwohl sein Team in der ersten Runde Punkte liegen ließ, verbarg der erfahrene Fachmann nicht seine Zufriedenheit über die Widerstandsfähigkeit und den Kampfgeist seiner Spieler.

«Die Mannschaft, die auf dem Platz stärker war, hat gewonnen»

Laut der offiziellen FIFA-Website erkannte der tschechische Trainer die Stärke des Gegners an, ging aber auch auf einige Fehler in seinem eigenen Kader ein:

«Meiner persönlichen Meinung nach hat heute die Mannschaft gewonnen, die in ihren Aktionen auf dem Platz in gewisser Weise aussagekräftiger und stärker wirkte. Ich muss jedoch betonen, dass wir bei weniger unverzeihlichen taktischen Fehlern während des Spiels ein deutlich besseres und positiveres Ergebnis hätten erzielen können.»

Koubek erinnerte auch an die Phasen des Spiels, in denen sein Team die Oberhand hatte. Er betonte, dass die Mannschaft qualitativ hochwertigen und schönen Fußball gezeigt habe. «Dieses Spiel hätte leicht mit einem Unentschieden enden können, und wenn wir unsere Chancen genutzt hätten, wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen», fuhr der Trainer fort.

Detaillierte Informationen zur Tabellensituation und den weiteren Plänen der Tschechischen Republik finden Sie in der folgenden speziellen Analysetabelle:

Turnierphase

Gegner

Ergebnis

Datum des nächsten Spiels

Hauptziel des Trainers

1. Spieltag

Südkorea

1:2 (Niederlage)

Abgeschlossen

Fehleranalyse

2. Spieltag

Südafrika

Ausstehend

19. August

Nur auf Sieg spielen

Ein wichtiger Test gegen Südafrika steht bevor

Obwohl die Niederlage am ersten Spieltag die Tschechische Republik in eine schwierige Lage gebracht hat, gibt es immer noch genügend Möglichkeiten, das Blatt zu wenden und um den Einzug in die K.-o.-Runde zu kämpfen. Die Spieler müssen sich nun voll auf das zweite Gruppenspiel konzentrieren.

Gemäß dem Reglement bestreitet die Mannschaft von Miroslav Koubek ihr Spiel am 2. Spieltag am 19. August gegen die südafrikanische Nationalmannschaft. Es wird erwartet, dass dieses Spiel für die Europäer zu einem Schicksalsspiel wird, das über ihr weiteres Turnierleben entscheidet. Experten gehen davon aus, dass Koubek vor dem Spiel gegen Südafrika zwangsläufig ernsthafte Änderungen an Kader und Taktik vornehmen wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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