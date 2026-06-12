AC Mailand auf Trainersuche: Ruben Amorim oder Alvaro Arbeloa als Optionen

Trotz einer vorläufigen Einigung mit Oliver Glasner lässt sich AC Mailand-Eigentümer Gerry Cardinale bei der Ernennung eines neuen Cheftrainers Zeit. Die Führung der Rossoneri erweitert ihre Suche und zieht den ehemaligen Manchester United-Trainer Ruben Amorim sowie Alvaro Arbeloa in Betracht. Der Verein sucht ein spezifisches Profil, das zum technischen Konzept der Zukunft passt, berichtet Goal.com berichtet .

Nach dem Abgang von Massimiliano Allegri wurde Oliver Glasner ein Zweijahresvertrag angeboten. Cardinale möchte jedoch die Kandidaten persönlich interviewen, um einen Trainer zu finden, der zu einer langfristigen Philosophie passt. Laut Tuttosport wurde auch Al-Ahli-Trainer Matthias Jaissle in die Liste aufgenommen, der für seine moderne und offensive taktische Ausrichtung bekannt ist.

La Gazzetta dello Sport bestätigt, dass Glasner, der mit Crystal Palace erfolgreich war, weiterhin der Hauptkandidat bleibt. Gleichzeitig wird die Option Alvaro Arbeloa, der sich von Real Madrid verabschiedet hat, ernsthaft geprüft. Bei Matthias Jaissle gibt es finanzielle Probleme, da sein Vertrag beim saudi-arabischen Klub eine Ausstiegsklausel von 6 Millionen Euro enthält.

Das gesamte sportliche Projekt des Vereins soll um Ralf Rangnick herum aufgebaut werden. Der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft ist der einzige Kandidat für den Posten des technischen Direktors bei Milan. Rangnick fordert die absolute Kontrolle über den technischen Bereich und möchte sicherstellen, dass sich Persönlichkeiten wie Zlatan Ibrahimovic nicht in die Vereinsangelegenheiten einmischen.

Derzeit haben die Fans von AC Mailand Proteste gegen die Führung begonnen. In der Nähe von Big Ben und dem London Eye tauchten Banner mit der Aufschrift "Befreit unser Milan" auf. Der Verein muss die Trainerfrage klären und den Kader vor Beginn der Serie A-Saison 2026-27 neu formieren.