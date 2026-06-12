Frank Leboeuf: Michael Olise ist aktuell besser als Lamine Yamal

Der ehemalige französische Verteidiger Frank Leboeuf äußerte sich lobend über den Flügelspieler von Bayern München, Michael Olise. Er betonte, dass der 24-Jährige derzeit der Beste der Welt auf seiner Position sei und sogar den Barcelona-Star Lamine Yamal übertreffe. Dies berichtet Goal.com .

Olise hatte eine herausragende Debütsaison in Deutschland. In 32 Bundesliga-Spielen erzielte er 15 Tore und gab 19 Vorlagen. Zudem erreichte er mit Bayern das Halbfinale der Champions League und gewann den DFB-Pokal. Leboeuf glaubt, dass Olise der entscheidende Anführer für Les Bleus bei der Weltmeisterschaft 2026 sein wird.

Im Vergleich zu Lamine Yamal hob Leboeuf die Konstanz des Franzosen hervor. Während das spanische Talent aufgrund von Verletzungen eine etwas schwächere Saison hatte, hielt Olise das ganze Jahr über seine Topform. „Im Moment ist Michael Olise der beste Rechtsaußen der Welt“, fügte der ehemalige Verteidiger hinzu.

Vor dem Hintergrund dieser glänzenden Leistungen hat Real Madrid Interesse am Spieler gezeigt. Berichten zufolge ist Florentino Perez bereit, 150 Millionen Euro für den französischen Flügelspieler zu zahlen. Bayern kaufte ihn 2024 für 60 Millionen Euro, doch sein Marktwert hat sich mittlerweile mehr als verdoppelt.