Die historische FIFA-Weltmeisterschaft 2026, auf die die ganze Welt gewartet hat und die gestern in Übersee begann, begeistert weiterhin Millionen von Fans. Cristiano Ronaldo, die lebende Legende des Weltfußballs und Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, teilte seine wertvollen Gedanken zu den Chancen und Zielen seines Teams bei diesem globalen Turnier.

Ein interessanter und historischer Aspekt für Millionen usbekischer Fans ist, dass die Portugiesen in Gruppe K in die Weltmeisterschaft starten. Neben Ronaldos Team befinden sich in diesem Quartett die usbekische Nationalmannschaft, die sich erstmals für die Endrunde qualifiziert hat, sowie der südamerikanische Vertreter Kolumbien und die DR Kongo aus Afrika.

„Wir müssen jedes Spiel gewinnen“

Bekannt Actu Foot Laut einem Bericht auf der offiziellen Seite der Publikation auf dem sozialen Netzwerk „X“ (ehemals Twitter) enthüllte der fünffache Ballon d'Or-Gewinner seine strategischen Pläne für die Gruppenphase:

„Bei einem solch prestigeträchtigen Turnier ist es am wichtigsten, mit einer positiven Einstellung und Erfolg zu starten. Wir werden in allen drei Gruppenspielen nur mit dem Ziel antreten, zu gewinnen, und wir müssen die maximale Punktzahl erreichen. Unsere Hauptaufgabe ist es, den ersten Platz in der Gruppe zu belegen. Das wird das Selbstvertrauen unseres Teams vor der K.-o.-Phase weiter stärken. Ich bin mental und körperlich in einer sehr positiven Verfassung. Ich glaube, dass wir unseren Fans diesmal ein sehr starkes und unvergessliches Turnier bieten können.“

Ronaldos kämpferische Aussage beweist, dass die Portugiesen nur mit dem Ziel angereist sind, den Pokal zu gewinnen.

Ein historischer Test und ein großer Traum für Usbekistan

Die diesjährige Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Für Millionen usbekischer Fußballfans ist das Duell gegen einen Weltstar wie Ronaldo ein wahr gewordener Traum. Wie die „Weißen Wölfe“ um Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev Cristiano Ronaldo stoppen wollen, sorgt bereits jetzt für große Spannung.

Kommentar für Fans: Analysten zufolge wird Gruppe K als eine der unberechenbarsten des Turniers erwartet. Auch wenn Ronaldo vom Sieg spricht, werden das disziplinierte Spiel Usbekistans und die technische Klasse Kolumbiens die Portugiesen vor schwierige Aufgaben stellen.

Wir wünschen unserer Nationalmannschaft viel Erfolg bei dieser historischen Weltmeisterschaft! Verfolgen Sie das Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Usbekistan sowie alle Tore und exklusiven Sportnachrichten der WM 2026 bei uns auf Zamin!