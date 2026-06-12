Grund bekannt: Warum Arsenal auf den Transfer von Anthony Gordon verzichtete

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Grund bekannt: Warum Arsenal auf den Transfer von Anthony Gordon verzichtete

Die Giganten der Premier League, insbesondere Arsenal und Liverpool, haben Barcelona den Weg im Rennen um Anthony Gordon freigemacht. Newcastle-Legende Chris Waddle erklärte gegenüber GOAL, warum der englische Nationalspieler statt nach Nordlondon nach Katalonien wechselte. Dies berichtet Goal.com .

Der 80-Millionen-Euro-Transfer führte Gordon aus seiner Heimat zum La-Liga-Meister. Dieser Deal kam für viele überraschend, da in der Saison 2025/26 mit Marcus Rashford ein weiterer Engländer für Barcelona auflaufen soll. Obwohl die Katalanen die Option haben, Rashfords Leihe für 26 Millionen Pfund fest zu machen, zogen sie es vor, das Geld in Gordons Schnelligkeit und Fähigkeiten zu investieren.

Der 25-Jährige kann sowohl auf dem linken Flügel als auch als "falsche Neun" spielen. Zuvor gab es Berichte, dass er zu seinem Jugendverein Liverpool zurückkehren oder zu Arsenal wechseln könnte, wo er in die Pläne von Mikel Arteta passen würde. Am Ende trat jedoch kein englischer Verein in einen finanziellen Wettbewerb mit Barcelona.

Laut Chris Waddle wollte Arsenal keine 60-80 Millionen Pfund für die Linksaußenposition ausgeben und suchte nach günstigeren Optionen. "Arsenal suchte wahrscheinlich einen Kandidaten für die linke Seite, da dort weder Gabriel Martinelli noch andere ihren Platz so festigen konnten wie Bukayo Saka. Aber sie waren nicht bereit, eine so hohe Summe zu zahlen", so der Experte.

Nun wird erwartet, dass sich bei Barcelona ein Tandem aus Lamine Yamal und Anthony Gordon auf den Flügeln bildet. Dieser Transfer ist eine große Chance für Gordon, seine professionelle Komfortzone zu verlassen und sich in einer neuen Liga zu beweisen. Die Zeit wird zeigen, wie erfolgreich seine Karriere in Spanien sein wird.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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