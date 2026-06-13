Wenn Real Madrid bei Rodri anklopft, kann Manchester City ihn nicht halten

·0·Sport
Wenn Real Madrid bei Rodri anklopft, kann Manchester City ihn nicht halten

Der ehemalige Manchester City-Spieler und -Trainer Peter Reid behauptet, dass Rodri England fast sicher verlassen wird, sollte Real Madrid Interesse zeigen. Nach dem Abschied von Pep Guardiola wird im Etihad Stadium eine Phase großer Veränderungen erwartet. Der spanische Mittelfeldspieler und Ballon d'Or-Gewinner könnte einer der größten Verluste im Umbruch des Teams sein. Dies berichtet Goal.com .

Nach einem Jahrzehnt erfolgreicher Arbeit beendete der legendäre Pep Guardiola seinen Vertrag vorzeitig und erklärte, er sei des Drucks in der englischen Premier League müde. Es wird erwartet, dass nun sein ehemaliger Assistent Enzo Maresca das Team übernimmt. Der neue Trainer wird versuchen, den Kader während des Transferfensters, das am 15. Juni öffnet, nach seinen Vorstellungen zu gestalten.

Der in Madrid geborene Rodri, der einst für Atlético Madrid spielte, wird bald 30 Jahre alt. Nach einer schweren Verletzung im September 2024 hat er noch nicht zu seiner alten Form zurückgefunden. Dennoch ist der Ruf eines Giganten wie Real Madrid ein Angebot, das jeder Spieler, insbesondere ein Spanier, nur schwer ablehnen kann.

In einem Interview mit GOAL sagt Peter Reid: „Vor der Verletzung war er der Beste der Welt. Mit dem heutigen medizinischen Stand wird er sicher stärker zurückkehren. Wenn Real Madrid an seine Tür klopft, wird es für Manchester City sehr schwer, ihn zu halten. Rodri wird sich die Chance auf eine Rückkehr in seine Heimat wohl kaum entgehen lassen.“

Rodri hat mit Manchester City viermal die englische Premier League und einmal die Champions League gewonnen. Berichten zufolge könnte nicht nur er, sondern auch der portugiesische Verteidiger Rúben Dias den Verein verlassen. Eine Saison der großen Transfers und Veränderungen steht dem Klub bevor.

Manchester CityReal MadridRodriPep GuardiolaTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester City verkauft Verteidiger Jamay Simpson-Pusey an den 1. FC KölnManchester City verkauft Verteidiger Jamay Simpson-Pusey an den 1. FC KölnHeute, 20:17Mbappé sagt, er sei bereit, mit Frankreich Weltmeister zu werden, auch ohne Tore zu schießenMbappé sagt, er sei bereit, mit Frankreich Weltmeister zu werden, auch ohne Tore zu schießenHeute, 19:27Wäre Mohamed Salah bei Liverpool geblieben, wenn er von Arne Slots Abgang gewusst hätteWäre Mohamed Salah bei Liverpool geblieben, wenn er von Arne Slots Abgang gewusst hätteHeute, 19:10Grund bekannt: Warum Arsenal auf den Transfer von Anthony Gordon verzichteteGrund bekannt: Warum Arsenal auf den Transfer von Anthony Gordon verzichteteGestern, 18:20Akmal Mozgovoy: „Wir alle warten sehnsüchtig auf die Weltmeisterschaft“Akmal Mozgovoy: „Wir alle warten sehnsüchtig auf die Weltmeisterschaft“Gestern, 17:37Papst Leo XIV. wird Ehrenmitglied von Real MadridPapst Leo XIV. wird Ehrenmitglied von Real MadridGestern, 17:25
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan