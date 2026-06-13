Wenn Real Madrid bei Rodri anklopft, kann Manchester City ihn nicht halten

Der ehemalige Manchester City-Spieler und -Trainer Peter Reid behauptet, dass Rodri England fast sicher verlassen wird, sollte Real Madrid Interesse zeigen. Nach dem Abschied von Pep Guardiola wird im Etihad Stadium eine Phase großer Veränderungen erwartet. Der spanische Mittelfeldspieler und Ballon d'Or-Gewinner könnte einer der größten Verluste im Umbruch des Teams sein. Dies berichtet Goal.com .

Nach einem Jahrzehnt erfolgreicher Arbeit beendete der legendäre Pep Guardiola seinen Vertrag vorzeitig und erklärte, er sei des Drucks in der englischen Premier League müde. Es wird erwartet, dass nun sein ehemaliger Assistent Enzo Maresca das Team übernimmt. Der neue Trainer wird versuchen, den Kader während des Transferfensters, das am 15. Juni öffnet, nach seinen Vorstellungen zu gestalten.

Der in Madrid geborene Rodri, der einst für Atlético Madrid spielte, wird bald 30 Jahre alt. Nach einer schweren Verletzung im September 2024 hat er noch nicht zu seiner alten Form zurückgefunden. Dennoch ist der Ruf eines Giganten wie Real Madrid ein Angebot, das jeder Spieler, insbesondere ein Spanier, nur schwer ablehnen kann.

In einem Interview mit GOAL sagt Peter Reid: „Vor der Verletzung war er der Beste der Welt. Mit dem heutigen medizinischen Stand wird er sicher stärker zurückkehren. Wenn Real Madrid an seine Tür klopft, wird es für Manchester City sehr schwer, ihn zu halten. Rodri wird sich die Chance auf eine Rückkehr in seine Heimat wohl kaum entgehen lassen.“

Rodri hat mit Manchester City viermal die englische Premier League und einmal die Champions League gewonnen. Berichten zufolge könnte nicht nur er, sondern auch der portugiesische Verteidiger Rúben Dias den Verein verlassen. Eine Saison der großen Transfers und Veränderungen steht dem Klub bevor.