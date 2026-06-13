Während der Transfermarkt auf den europäischen Plätzen heiß läuft, erreicht der verdeckte Kampf zwischen den Großklubs seinen Höhepunkt. Der amtierende englische Meister Manchester City steht kurz davor, sein wichtigstes Transferziel für den Sommer, den talentierten Mittelfeldspieler von Nottingham Forest, Elliot Anderson, endgültig aufzugeben. Dies berichtete die bekannte britische Zeitung Daily Mirror unter Berufung auf zuverlässige Quellen.

Es wurde bekannt, dass der Manchester-Klub für den von den Scouts hoch bewerteten 23-Jährigen bereits zwei offizielle Angebote bei den 'Tricky Trees' eingereicht hat, doch beide Versuche blieben erfolglos.

Rekord in der Geschichte des englischen Fußballs abgelehnt

Das zweite offizielle Angebot der Führung von Manchester City hätte nicht nur den Verein, sondern die gesamte Geschichte des englischen Fußballs verändern können. Der Gesamtwert dieses Angebots, das sowohl Pariser als auch lokale Investoren in Erstaunen versetzte, belief sich auf satte 120 Millionen Pfund bestehend aus:

Garantierte Ablösesumme: 100 Millionen Pfund

Zusätzliche Boni: 20 Millionen Pfund

Die neue Forderung von Nottingham Forest: Mindestens 130 Millionen Pfund

Wäre dieser Deal zustande gekommen, hätte Anderson einen absoluten Rekord als teuerster interner Transfer in der Geschichte des britischen Sports aufgestellt. Doch der Besitzer von Nottingham Forest, der bekannte griechische Milliardär Evangelos Marinakis, hielt selbst diese riesige Summe für unzureichend und blockierte den Transfer. Medienberichten zufolge will der Verein seinen Star nicht für weniger als 130 Millionen Pfund ziehen lassen.

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich mit diesem aufsehenerregenden Transferstreit und den neuen Alternativplänen von Manchester City vertraut machen:

Transferziel Aktueller Verein Rekordangebot von City Endgültige Entscheidung des Bietervereins Alternative (Neues Ziel) Elliot Anderson (Mittelfeldspieler) Nottingham Forest 120 Millionen Pfund (Abgelehnt) Verhandlungen komplett einstellen Sandro Tonali (Newcastle)

Die feste Haltung von Khaldoon Al-Mubarak und die Tonali-Option

Der Präsident von Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, griff direkt in die Situation ein. Nach Ansicht der Vereinsführung ist der aktuelle Marktwert des jungen Mittelfeldspielers nicht so hoch, und das Team möchte nicht unangemessen viel Geld für einen einzelnen Spieler ausgeben. Daher haben die 'Citizens' die Bemühungen um Anderson offiziell eingestellt und konzentrieren sich auf andere Kandidaten, die finanziell attraktiver und erfahrener sind.

Insider-Information: Der italienische Star von Newcastle, Sandro Tonali ist als alternative Option Nummer eins auf der Transferliste von Manchester City aufgetaucht. Maresca schätzt den Spielstil von Tonali sehr und hält ihn für den idealen Kandidaten als Ersatz für Anderson.

Verfolgen Sie die heißesten Transferkämpfe auf den europäischen Plätzen, die neuen Einkäufe von Manchester City und exklusive Nachrichten aus der Welt des Fußballs mit uns auf den Zamin-Seiten!