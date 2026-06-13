Kann Florian Wirtz sich bei Liverpool beweisen

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Kann Florian Wirtz sich bei Liverpool beweisen

Während der schwachen Phase von Liverpool im letzten Herbst stand Florian Wirtz im Zentrum der Kritik. Experten wie Gary Lineker betonten, dass eine vorübergehende Herausnahme aus der Startelf von Arne Slot dem Zehner gut tun könnte. Lineker ist überzeugt, dass sich der 100-Millionen-Pfund-Transfer noch auszahlen wird, da seine Klasse in der Champions League und Bundesliga unbestritten ist. Dies berichtet Goal.com .

Doch nicht jeder sieht die Zukunft des deutschen Stars positiv. Jamie Carragher bezeichnete die Leistungen des Spielers als lediglich "ordentlich", während Gary Neville ihn als "Problem" für das Team bezeichnete. Besonders nach der 3:0-Niederlage von Liverpool gegen Manchester City betonte Neville, dass Wirtz auf dem Platz wie ein Kind wirkte und den physischen Anforderungen der Premier League nicht gewachsen sei.

Florian Wirtz gab selbst zu, dass er in seiner ersten Saison in England an seiner körperlichen Verfassung arbeiten musste. Seinen Aussagen zufolge musste er stärker werden und sich an das neue Umfeld anpassen. Der Spieler, der mittlerweile eine feste Größe in der deutschen Nationalmannschaft ist, will bei der Weltmeisterschaft sein wahres Niveau zeigen und alle Zweifel ausräumen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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