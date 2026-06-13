Einer der berühmtesten und lautstärksten Trainer des Weltfußballs, der legendäre 'Special One' José Mourinho, hat nach seiner Rückkehr an die Spitze von Real Madrid begonnen, den Transfermarkt aufzumischen. Nach einer 13-jährigen Pause hat der erfahrene portugiesische Taktiker das Ruder bei den 'Königlichen' wieder übernommen und strebt danach, den Kader zu perfektionieren, um das Team zu neuen Erfolgen zu führen.

Zur Information: Das portugiesische Genie trainierte in der vergangenen Saison in seiner Heimat den Verein Benfica. Nun hat er beim Madrider Superclub eine echte Transferrevolution gestartet.

Drei Weltklasse-Stars in Madrid!

Die Führung der 'Königlichen' hat bereits damit begonnen, die Wünsche des neuen Trainers zu erfüllen, und hat in diesem Sommertransferfenster bereits Einigungen mit drei berühmten Spielern erzielt. Laut Berichten renommierter Sportmedien werden die folgenden Stars bald offiziell im Santiago Bernabéu Stadion vorgestellt:

Bernardo Silva — zur Steigerung der Kreativität im Mittelfeld;

Ibrahima Konaté — zur weiteren Stärkung der Innenverteidigung;

Denzel Dumfries — um die rechte Außenverteidigung zu einer furchteinflößenden Kraft zu machen.

Trotz dieser drei großen Neuverpflichtungen sind die Verstärkungspläne von José Mourinho damit noch nicht abgeschlossen.

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich mit dem aktuellen Stand von Real Madrid im Sommertransferfenster und Mourinhos neuen Anforderungen an die Kaderergänzung vertraut machen:

Stars mit fixierten Transfers Ihre Hauptposition Von Mourinho geforderte neue Positionen Hauptziel des Trainers Renommierte Quelle Bernardo Silva

Ibrahima Konaté

Denzel Dumfries Mittelfeldspieler

Innenverteidiger

Rechter Außenverteidiger 1. Innenverteidiger

2. Linksverteidiger Absolute Perfektion in der Defensivlinie schaffen ESPN (USA)

Plan zur Perfektionierung der Defensivfestung

Der berühmte US-Sender ESPN berichtet, dass José Mourinho nach den Neuzugängen die Vereinsführung mit zwei weiteren wichtigen Transfers beauftragt hat. Der portugiesische Taktiker will den Wettbewerb in der Defensivlinie maximieren.

Expertenmeinungen: Mourinho ist dafür bekannt, Meistermannschaften auf einer soliden Defensive aufzubauen. Trotz der Ankunft von Konaté und Dumfries fordert er einen weiteren massiven Verteidiger für das Zentrum sowie einen neuen 'Motor', der auf der linken Seite unermüdlich läuft. Wenn die Führung von Real diese beiden Wünsche erfüllt, wird der Madrider Club in der neuen Saison kaum zu stoppen sein.

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