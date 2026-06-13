José Mourinho beginnt mit dem radikalen Umbau des Kaders von Real Madrid

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José Mourinho beginnt mit dem radikalen Umbau des Kaders von Real Madrid

Einer der berühmtesten und lautstärksten Trainer des Weltfußballs, der legendäre 'Special One' José Mourinho, hat nach seiner Rückkehr an die Spitze von Real Madrid begonnen, den Transfermarkt aufzumischen. Nach einer 13-jährigen Pause hat der erfahrene portugiesische Taktiker das Ruder bei den 'Königlichen' wieder übernommen und strebt danach, den Kader zu perfektionieren, um das Team zu neuen Erfolgen zu führen.

Zur Information: Das portugiesische Genie trainierte in der vergangenen Saison in seiner Heimat den Verein Benfica. Nun hat er beim Madrider Superclub eine echte Transferrevolution gestartet.

Drei Weltklasse-Stars in Madrid!

Die Führung der 'Königlichen' hat bereits damit begonnen, die Wünsche des neuen Trainers zu erfüllen, und hat in diesem Sommertransferfenster bereits Einigungen mit drei berühmten Spielern erzielt. Laut Berichten renommierter Sportmedien werden die folgenden Stars bald offiziell im Santiago Bernabéu Stadion vorgestellt:

  • Bernardo Silva — zur Steigerung der Kreativität im Mittelfeld;

  • Ibrahima Konaté — zur weiteren Stärkung der Innenverteidigung;

  • Denzel Dumfries — um die rechte Außenverteidigung zu einer furchteinflößenden Kraft zu machen.

Trotz dieser drei großen Neuverpflichtungen sind die Verstärkungspläne von José Mourinho damit noch nicht abgeschlossen.

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich mit dem aktuellen Stand von Real Madrid im Sommertransferfenster und Mourinhos neuen Anforderungen an die Kaderergänzung vertraut machen:

Stars mit fixierten Transfers

Ihre Hauptposition

Von Mourinho geforderte neue Positionen

Hauptziel des Trainers

Renommierte Quelle

Bernardo Silva


Ibrahima Konaté


Denzel Dumfries

Mittelfeldspieler


Innenverteidiger


Rechter Außenverteidiger

1. Innenverteidiger


2. Linksverteidiger

Absolute Perfektion in der Defensivlinie schaffen

ESPN (USA)

Plan zur Perfektionierung der Defensivfestung

Der berühmte US-Sender ESPN berichtet, dass José Mourinho nach den Neuzugängen die Vereinsführung mit zwei weiteren wichtigen Transfers beauftragt hat. Der portugiesische Taktiker will den Wettbewerb in der Defensivlinie maximieren.

Expertenmeinungen: Mourinho ist dafür bekannt, Meistermannschaften auf einer soliden Defensive aufzubauen. Trotz der Ankunft von Konaté und Dumfries fordert er einen weiteren massiven Verteidiger für das Zentrum sowie einen neuen 'Motor', der auf der linken Seite unermüdlich läuft. Wenn die Führung von Real diese beiden Wünsche erfüllt, wird der Madrider Club in der neuen Saison kaum zu stoppen sein.

Verfolgen Sie José Mourinhos zweite historische Reise bei Real Madrid, die Namen neuer geheimer Stars, die nach Madrid wechseln, exklusive Trainingseinheiten und die heißesten Nachrichten aus dem europäischen Fußball gemeinsam mit uns auf Zamin!

José MourinhoReal MadridBernardo SilvaIbrahima KonatéDenzel Dumfries
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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