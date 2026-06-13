Barcelona kann Spanien bei Lamine Yamal nicht stoppen

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Barcelona kann Spanien bei Lamine Yamal nicht stoppen

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente gab vor dem Auftaktspiel der WM 2026 gegen Kap Verde ein Update zum Zustand von Lamine Yamal. Obwohl der Star des FC Barcelona kürzlich von einer Knieverletzung genesen ist, ist die Nationalmannschaft bereit, ihn im Eröffnungsspiel einzusetzen. Dies berichtet Goal.com .

Die körperliche Verfassung des 18-jährigen Flügelspielers, der auf Vereinsebene mehrere Wochen ausfiel, bereitet der Führung des FC Barcelona Sorgen. Luis de la Fuente wies die Bedenken hinsichtlich der Gesundheit des jungen Talents jedoch zurück. Der Trainer betonte, dass Yamal zwar noch nicht für 90 Minuten bereit sei, aber für einen Teil des Spiels helfen könne.

"Er ist bereit, am Montag teilzunehmen. Wir werden die Situation bewerten. Fußball ist ein riskantes Geschäft; man kann sich in 3 Minuten oder in 90 Minuten verletzen. Wir achten auf die Gesundheit der Spieler, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das erste Spiel bei der Weltmeisterschaft entscheidend ist", sagte der spanische Trainer auf einer Pressekonferenz in Chattanooga.

Normalerweise versuchen Vereine, die Einsatzzeiten ihrer Stars während der Länderspielpausen zu kontrollieren, aber während der Weltmeisterschaft gelten andere Regeln. Trotz des Austauschs zwischen Barcelona und dem spanischen Fußballverband (RFEF) liegt die endgültige Entscheidung allein beim Trainerstab der Nationalmannschaft.

Somit sind Hansi Flick und die Führung des FC Barcelona machtlos, einen Einsatz von Lamine Yamal zu verhindern. Luis de la Fuente bekräftigte, dass seine Entscheidung feststeht und er die volle Befugnis bei der Kaderwahl für das Spiel am Montag hat.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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