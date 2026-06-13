Warum José Fonte sagte, dass Cristiano Ronaldo Lionel Messi überlegen ist

Der ehemalige portugiesische Verteidiger José Fonte hat Cristiano Ronaldo als den größten Spieler der Fußballgeschichte bezeichnet. Der Euro-2016-Sieger begründete seine Meinung mit der Langlebigkeit und Beständigkeit des Stürmers auf höchstem Niveau. Nachdem er vom portugiesischen Fußballverband geehrt wurde, sprach Fonte über den großen Einfluss, den CR7 auf seine Karriere hatte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

"Cristiano ist das ultimative Beispiel für Langlebigkeit und Beständigkeit; es gibt niemanden, der auf höchstem Niveau größer ist als er", zitiert die Zeitung O Jogo Fonte. Der ehemalige Verteidiger betonte, dass er durch das gemeinsame Spiel mit Ronaldo Erfahrungen gesammelt und Ideen ausgetauscht habe, die er zuvor noch nie gesehen hatte. Fonte würdigte besonders, dass Ronaldo immer noch hohe Standards aufrechterhält.

Obwohl er sich in der letzten Phase seiner Karriere befindet, bleibt der erfahrene Stürmer eine Schlüsselfigur der Nationalmannschaft. Fonte bewertete auch die Chancen Portugals bei der Weltmeisterschaft 2026 als hoch. Seiner Meinung nach glauben die Spieler an sich selbst und das ganze Land unterstützt sie. Es wird erwartet, dass die portugiesische Nationalmannschaft einer der Hauptanwärter auf den Titel beim Turnier in Nordamerika sein wird.

Cristiano Ronaldo setzt seinen Kampf um die einzige Trophäe fort, die in seiner Karriere noch fehlt: die Weltmeisterschaft. Die portugiesische Nationalmannschaft beginnt ihre Gruppenphase am 17. Juni mit einem Spiel gegen die DR Kongo. Danach treten sie am 23. Juni gegen Usbekistan an und beenden die Gruppenphase mit einem Spiel gegen Kolumbien.