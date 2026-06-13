Warum José Fonte sagte, dass Cristiano Ronaldo Lionel Messi überlegen ist

·107·Sport
Warum José Fonte sagte, dass Cristiano Ronaldo Lionel Messi überlegen ist

Der ehemalige portugiesische Verteidiger José Fonte hat Cristiano Ronaldo als den größten Spieler der Fußballgeschichte bezeichnet. Der Euro-2016-Sieger begründete seine Meinung mit der Langlebigkeit und Beständigkeit des Stürmers auf höchstem Niveau. Nachdem er vom portugiesischen Fußballverband geehrt wurde, sprach Fonte über den großen Einfluss, den CR7 auf seine Karriere hatte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

"Cristiano ist das ultimative Beispiel für Langlebigkeit und Beständigkeit; es gibt niemanden, der auf höchstem Niveau größer ist als er", zitiert die Zeitung O Jogo Fonte. Der ehemalige Verteidiger betonte, dass er durch das gemeinsame Spiel mit Ronaldo Erfahrungen gesammelt und Ideen ausgetauscht habe, die er zuvor noch nie gesehen hatte. Fonte würdigte besonders, dass Ronaldo immer noch hohe Standards aufrechterhält.

Obwohl er sich in der letzten Phase seiner Karriere befindet, bleibt der erfahrene Stürmer eine Schlüsselfigur der Nationalmannschaft. Fonte bewertete auch die Chancen Portugals bei der Weltmeisterschaft 2026 als hoch. Seiner Meinung nach glauben die Spieler an sich selbst und das ganze Land unterstützt sie. Es wird erwartet, dass die portugiesische Nationalmannschaft einer der Hauptanwärter auf den Titel beim Turnier in Nordamerika sein wird.

Cristiano Ronaldo setzt seinen Kampf um die einzige Trophäe fort, die in seiner Karriere noch fehlt: die Weltmeisterschaft. Die portugiesische Nationalmannschaft beginnt ihre Gruppenphase am 17. Juni mit einem Spiel gegen die DR Kongo. Danach treten sie am 23. Juni gegen Usbekistan an und beenden die Gruppenphase mit einem Spiel gegen Kolumbien.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortugalWeltmeisterschaftFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Steven Gerrard verrät seinen Favoriten für den WeltmeistertitelSteven Gerrard verrät seinen Favoriten für den WeltmeistertitelHeute, 15:09Elliot Anderson wird in den kommenden Tagen voraussichtlich Spieler von Manchester CityElliot Anderson wird in den kommenden Tagen voraussichtlich Spieler von Manchester CityHeute, 14:36Abbosbeks Trainer bewertet die Chancen Usbekistans bei der WM 2026Abbosbeks Trainer bewertet die Chancen Usbekistans bei der WM 2026Heute, 14:30Wayne Rooney fordert Manchester United auf, Scott McTominay zurückzuholenWayne Rooney fordert Manchester United auf, Scott McTominay zurückzuholenHeute, 13:55Kehrt Lamine Yamal vor dem WM-Auftakt in den Kader zurück?Kehrt Lamine Yamal vor dem WM-Auftakt in den Kader zurück?Heute, 13:09Arsenal-Star Leah Williamson erholt sich nach Verletzung auf IbizaArsenal-Star Leah Williamson erholt sich nach Verletzung auf IbizaHeute, 12:56
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe