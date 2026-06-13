Michel Salgado: Die Ähnlichkeit zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi ist verblüffend

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Michel Salgado: Die Ähnlichkeit zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi ist verblüffend

Der ehemalige Verteidiger von Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft, Michel Salgado, teilte seine Gedanken über den Barcelona-Star Lamine Yamal. Er betonte, dass sich das junge Talent mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Furchtlosigkeit auf dem Platz dem Niveau des legendären Lionel Messi nähert. Salgado glaubt, dass der Spielstil des Teenagers ihn in die Kategorie der außerirdischen Spieler einordnet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Mundo Deportivo äußerte sich Salgado über das neue Juwel der spanischen Nationalmannschaft. Ihm zufolge verliert Lamine Yamal nicht nur in Eins-gegen-Eins-Duellen die Nerven, sondern auch in Situationen gegen zwei oder drei Verteidiger. Der ehemalige Verteidiger hob hervor, dass genau diese Eigenschaft einst ein wesentlicher Bestandteil des Spiels von Lionel Messi war.

Beide Spieler sind Absolventen der Barcelona-Akademie La Masia. Salgado betonte, dass dieses Umfeld den Spielern hilft, früh zu reifen. Obwohl Lamine Yamal erst 18 Jahre alt ist, konnte er bereits dreimal La Liga gewinnen, wurde Europameister 2024 und belegte den zweiten Platz bei der Wahl zum Ballon d'Or 2025.

Salgado erinnerte sich auch daran, wie damals in der Umkleidekabine von Real Madrid über Lionel Messi gesprochen wurde. Er sagte, dass Messi seine Größe bewies, indem er bereits in seinem ersten El Clásico einen Hattrick erzielte. Nun wird erwartet, dass Lamine Yamal denselben Weg geht und das Niveau von Legenden wie Pelé und Maradona erreicht.

Lamine YamalLionel MessiBarcelonaReal MadridSpanien
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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