Endrick vergleicht sich mit Cristiano Ronaldo

Der talentierte brasilianische Stürmer Endrick sprach über die militärische Disziplin und die Opfer in seiner Karriere und verglich seinen professionellen Ansatz mit seinem Idol Cristiano Ronaldo. Derzeit konzentriert sich der Spieler auf die Weltmeisterschaft 2026 und strebt danach, seine Zukunft unter dem neuen Real Madrid Cheftrainer Jose Mourinho zu festigen. Dies berichtet Goal.com .

Der 19-Jährige spielte auf Leihbasis bei Lyon, um Spielpraxis zu sammeln, da die Möglichkeiten in Madrid begrenzt waren. Seiner Aussage nach wird seine Leidenschaft für harte Arbeit der Schlüsselfaktor für seinen Erfolg in der spanischen Hauptstadt sein. „Mein Wunsch, schon in jungen Jahren hart zu arbeiten, ist eine Gemeinsamkeit, die ich mit Cristiano Ronaldo teile, aber ich respektiere ihn nicht nur für seine Arbeitsmoral, sondern auch für sein immenses Talent und seine Geschichte, Widrigkeiten zu überwinden“, sagte Endrick gegenüber GQ Brazil.

Endricks Leihe zu Lyon war ein Wendepunkt für ihn. Nachdem er 2025 aufgrund einer schweren Verletzung 173 Tage verpasst hatte, erzielte der Stürmer in 21 Spielen in Frankreich 8 Tore und gab 7 Vorlagen. Dieses Ergebnis half ihm, sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen und wieder einen Platz in der brasilianischen Nationalmannschaft zu finden.

Mit der Ankunft von Jose Mourinho bei Real Madrid hat Endrick nun eine großartige Gelegenheit, sich in der nächsten Saison einen Stammplatz zu erkämpfen. Ein erfolgreiches Abschneiden bei der Weltmeisterschaft dürfte für seine Zukunft im Santiago Bernabeu entscheidend sein.