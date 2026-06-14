Florentino Perez legte persönlich ein Veto gegen den Transfer von Rodri zu Real Madrid ein

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Florentino Perez legte persönlich ein Veto gegen den Transfer von Rodri zu Real Madrid ein

Während das Sommer-Transferfenster im europäischen Fußball näher rückt, erreichen die sensationellen Berichte und unerwarteten Wendungen rund um die großen Klubs ihren Höhepunkt. Ein solches Aufsehen erregte der amtierende englische Meister Manchester City und der amtierende spanische König Real Madrid. Es stellte sich heraus, dass der Gewinner des Ballon d'Or 2024 und einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, Rodri Hernandez, diesen Sommer eine goldene Gelegenheit hatte, zu dem Team zu wechseln, von dem er seit seiner Kindheit träumte – Real Madrid. Die jüngsten politischen Entwicklungen auf dem Transfermarkt haben jedoch ein Ende dieser Vereinbarung gesetzt.

Laut Berichten einer der einflussreichsten und zuverlässigsten Quellen Spaniens, Cadena SER, gab es innerhalb des Managements und des Trainerstabs des „Königlichen Klubs“ viele, die sich den Transfer des begabten spanischen Fußballers nach Madrid stark wünschten und unterstützten. Doch dieser Transfer, auf den Millionen Fans sehnsüchtig warteten, wird nun niemals stattfinden.

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie sich mit den Details der Transfersaga um Rodri Hernandez und der internen politischen Situation im Madrider Klub vertraut machen:

Star im Zentrum des Transfers

Aktueller Status des Spielers

Entstandene Gelegenheit

Haltung des internen Managements von Real

Florentino Perez' endgültige Entscheidung

Aussage des Gegenkandidaten

Rodri Hernandez


(Spanischer Mittelfeldspieler)

Ballon d'Or 2024 Gewinner, Anführer von Manchester City

Im Sommer-Transferfenster Wechsel zu Real Madrid

Viele Führungskräfte wollten ihn unbedingt

Persönlich abgelehnt


(Transfer komplett abgesagt)

„Es gab eine Einigung mit Rodri“


(Spieler bestritt dies)

Florentino Perez' striktes „VETO“ und die Geheimnisse hinter der Wahl

Die kürzlich abgehaltenen Präsidentschaftswahlen beim Madrider Giganten wurden zum Hauptfaktor für das Schicksal dieses Transfers. Der amtierende Präsident Florentino Perez, der wiedergewählt wurde, lehnte den Transfer von Rodri persönlich und strikt ab und beendete die Verhandlungen vollständig.

Insider berichten, dass der Unternehmer Enrique Riquelme, Perez' Hauptkonkurrent bei der Wahl, während seiner Kampagne geprahlt hatte, dass er Rodri nach Madrid holen würde, falls er zum Präsidenten gewählt würde, und dass bereits eine Einigung mit dem Spieler bestehe. Zu diesem Zeitpunkt dementierte der Star von Manchester City jedoch schnell solche Behauptungen und erklärte, er habe mit niemandem geheime Verhandlungen geführt.

So hat Florentino Perez, nachdem er das Präsidentschaftsrennen erneut gewonnen hatte, den wichtigsten Trumpf seines Rivalen zunichte gemacht und verhindert, dass der Ballon d'Or-Gewinner im Santiago Bernabeu ankommt. Rodri wird seine Karriere höchstwahrscheinlich in England unter Pep Guardiola fortsetzen.

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Florentino PérezRodri HernándezReal MadridManchester CityCadena SER
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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