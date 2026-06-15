Niederlande geben Sieg gegen Japan aus der Hand (Video)

Die Gruppe F der Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen. Im ersten Spiel traf der europäische Gigant Niederlande auf den starken asiatischen Vertreter Japan, wobei das spannende Duell mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Die Partie in Arlington bot den Fans echte WM-Stimmung. Die Niederlande gingen zweimal in Führung, doch Japan fand jedes Mal eine Antwort. Ein spätes Tor in den Schlussminuten sicherte den 'Samurai' einen wichtigen Punkt.

In der ersten Halbzeit agierten beide Teams vorsichtig. Die Niederlande versuchten, den Ball zu kontrollieren, während Japan durch schnelle Umschaltmomente und über die Flügel gefährlich werden wollte. Beide Mannschaften standen defensiv kompakt, sodass es torlos in die Pause ging.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Spiel deutlich an Fahrt auf. In der 51. Minute schlug der niederländische Kapitän Virgil van Dijk zu. Der erfahrene Verteidiger traf zur Führung für 'Oranje'.

Japan ließ sich jedoch nicht beirren. Kurz darauf, in der 57. Minute, glich Nakamura mit einem präzisen Schuss aus. Dieser Treffer gab den Japanern zusätzliches Selbstvertrauen und das Spiel wurde offener.

In der 64. Minute gingen die Niederlande erneut in Führung. Diesmal nutzte Summerville seine Chance und stellte auf 2:1. Nach seinem Tor glaubten viele, die Niederlande würden das Spiel kontrollieren und den Sieg über die Zeit bringen.

Doch Japan zeigte erneut Charakter. Der asiatische Gigant kämpfte bis zum Schluss und wurde in der 89. Minute belohnt. Daichi Kamada erzielte den wichtigen Ausgleich zum 2:2. Dieses Tor gab Japan nicht nur einen Punkt, sondern auch einen enormen psychologischen Schub für die kommenden Gruppenspiele.

WM 2026. Gruppe F. 1. Spieltag

Niederlande — Japan 2:2

14. Juni. Arlington

Tore: van Dijk (51), Summerville (64) — Nakamura (57), Kamada (89).

Niederlande — Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven, Gravenberch (Aké, 81), de Jong, Reijnders (Timber, 70), Summerville (Koopmeiners, 70), Gakpo (Brobbey, 85), Malen (Depay, 70).

Japan — Suzuki, Watanabe (Tomiyasu, 75), Taniguchi, Ito, Doan (Sugawara, 75), Kamada, Sano, Nakamura, Kubo (Ogawa, 75), Maeda (Junya, 64), Ueda (Shiogai, 84).

Gelbe Karten: Summerville (61), Depay (83), van de Ven (90+1).

Dieses Remis zeigt, dass der Kampf in Gruppe F intensiv werden wird. Obwohl die Niederlande auf dem Papier als Favorit gelten, bewies Japan erneut, dass sie eine disziplinierte Mannschaft sind, die bis zum Schlusspfiff kämpft.

Für die Niederlande war das Ergebnis etwas schmerzhaft, da sie zweimal führten, den Vorsprung aber nicht halten konnten. Das Gegentor in der 89. Minute wird für die Mannschaft von Ronald Koeman eine ernste Lektion sein.

Japan hingegen verlässt das Spiel mit hoher Moral. Das asiatische Team entging einer Niederlage gegen einen europäischen Riesen und wahrte seine Chancen in der Gruppe. Solch ein Charakter ist bei großen Turnieren entscheidend.

Im zweiten Spiel der Gruppe F treffen Schweden und Tunesien aufeinander. Nach dieser Partie wird die Situation in der Gruppe klarer sein.

Die Weltmeisterschaft hat gerade erst begonnen, aber das Duell Niederlande gegen Japan hat den Fans bereits große Emotionen geboten. Japan bewies mit dem zweimaligen Comeback, dass sie ein ernstzunehmender Gegner sind, während die Niederlande versuchen werden, solche Fehler in den kommenden Runden zu vermeiden.