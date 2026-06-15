Fayzullayev über Cannavaros Rat und Weltcup-Träume

Der offensive Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullayev, sprach über seine Emotionen vor dem historischen Debüt bei der Weltmeisterschaft 2026, seinen Kindheitstraum, Erinnerungen an Ravshan Irmatov und die wichtigen Ratschläge des Cheftrainers Fabio Cannavaro an das Team.

In einem Interview mit Sport-Express betonte Fayzullayev, dass der Beginn der ersten Weltmeisterschaft seines Lebens ihm große Freude und ein wenig Nervosität bereitet. Er sagte, dass der Traum, bei einer WM zu spielen, bereits in der Kindheit entstanden sei.

„Ich bin sehr glücklich und auch ein wenig nervös. Das habe ich mir seit meiner Kindheit gewünscht, und jetzt bin ich einen Schritt vom Debüt entfernt. Die erste Weltmeisterschaft, an die ich mich erinnere, war 2010 in Südafrika“, sagte Abbosbek.

Fayzullayev erinnerte sich daran, dass die Weltmeisterschaft 2010 einen besonderen Einfluss auf ihn hatte. Interessanterweise fand das Eröffnungsspiel dieses Turniers zwischen Mexiko und Südafrika statt, und die Partie wurde vom usbekischen Schiedsrichter Ravshan Irmatov geleitet.

„Interessanterweise war das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika, genau wie jetzt, und dieses Spiel wurde vom usbekischen Schiedsrichter Ravshan Irmatov geleitet. Ich war damals sechs Jahre alt“, sagte der Fußballer.

Abbosbek sagte, er habe das Spiel zusammen mit seinem Vater gesehen und sei stolz gewesen, dass ein usbekischer Vertreter Teil der größten Bühne des Weltfußballs war. Genau diese Momente verstärkten seinen Wunsch, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen.

„Ich erinnere mich gut daran, wie ich das Spiel mit meinem Vater geschaut habe und wir uns darüber freuten, dass unser eigener Landsmann Teil eines so großen Festes war. Seitdem habe ich davon geträumt, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen und dort zu spielen“, fügte er hinzu.

Heute wird dieser Kindheitstraum wahr. Die usbekische Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal in der Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil. Abbosbek Fayzullayev steht kurz davor, als einer der hellsten Vertreter dieser historischen Generation den WM-Rasen zu betreten.

Im Gespräch wurde auch erwähnt, was Ravshan Irmatov, heute einer der führenden Köpfe des usbekischen Fußballs, den Spielern über die Weltmeisterschaft gesagt hat. Fayzullayev betonte, dass Irmatov erklärte, die WM sei eine ganz besondere Emotion, die sich grundlegend von allen anderen Wettbewerben unterscheide.

„Ja, er sagte, dass die Weltmeisterschaft Emotionen auf einem völlig anderen Niveau ist als alle Turniere, die wir bisher gesehen haben“, sagte Abbosbek.

Seinen Worten zufolge ist es nicht einfach, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, aber Usbekistan hat diese Aufgabe bewältigt. Dies war die Erfüllung eines Traums nicht nur für die Spieler, sondern für das gesamte Volk.

„Es ist nicht einfach, dorthin zu gelangen, aber wir haben es geschafft und den Traum unseres ganzen Volkes verwirklicht. Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir die Endrunde erreicht, und wir sind stolz darauf, dass wir dies geschafft haben“, sagte Fayzullayev.

Abbosbek ging auch separat auf die Rolle von Cheftrainer Fabio Cannavaro im Team ein. Der italienische Spezialist ist Weltmeister von 2006 und war einer der besten Spieler dieses Turniers. Daher hat jedes seiner Worte über die WM eine große Bedeutung für die Spieler.

Fayzullayev sagte, dass Cannavaro seine Erfahrung mit den Spielern teilt und vor allem versucht, den Druck auf das Team zu mildern.

„Natürlich. Er teilt seine Erfahrung mit uns. Am wichtigsten ist, dass er uns vom Druck befreit und die Last auf seine eigenen Schultern nimmt“, sagte Abbosbek.

Der wichtigste Rat Cannavaros an die Spieler ist ebenfalls sehr bedeutend: diese historischen Tage zu genießen, befreit auf den Platz zu gehen und ohne übermäßigen Druck zu spielen.

„Er sagt uns: Genießt diese Tage, denn dies ist eure erste Weltmeisterschaft. Geht auf den Platz und spielt frei, denn wir haben nichts zu verlieren“, sagte Fayzullayev.

Dieser Ansatz könnte für die usbekische Nationalmannschaft sehr wichtig sein. Denn bei ihrer ersten WM spüren die Spieler natürlich einen großen Druck. Das ganze Land schaut zu, die Fans warten, die historische Verantwortung lastet auf ihnen. Cannavaro versucht genau diese Last zu mildern und das Team frei und selbstbewusst auf den Platz zu führen.

Nach Ansicht von Abbosbek könnte die Tatsache, dass Usbekistan nichts zu verlieren hat, in gewisser Weise sogar ein Vorteil sein. Das Team nimmt zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teil, und die Hauptmotivation besteht darin, das Volk stolz zu machen.

„Vielleicht verschafft uns das in gewisser Weise einen Vorteil. Unsere Hauptmotivation ist es, dass unser Volk stolz auf uns ist“, sagte er.

Natürlich ist Usbekistan nicht in eine einfache Gruppe gelost worden. Fabio Cannavaros Schützlinge werden gegen die Nationalmannschaften von Portugal, Kolumbien und die Demokratische Republik Kongo antreten. Jeder dieser Gegner zeichnet sich durch seinen eigenen Stil, seine Stärken und gefährliche Spieler aus.

„Natürlich spielen wir in einer der schwierigsten Gruppen. Einerseits ist es gut, gegen starke Teams wie Kolumbien und Portugal anzutreten. Aber ich würde die Demokratische Republik Kongo nicht als schwaches Team bezeichnen“, sagte Fayzullayev.

Er bewertete auch die afrikanischen Nationalmannschaften separat. Nach Ansicht von Abbosbek ist Kongo DR physisch stark, kampfbereit und in der Lage, jedem Gegner würdigen Widerstand zu leisten.

„Denn afrikanische Nationalmannschaften sind physisch sehr stark und können jedem Gegner würdigen Widerstand leisten“, sagte er.

Fayzullayev betonte, dass alle Spiele schwierig werden. Seiner Meinung nach wird diese Schwierigkeit jedoch nicht nur für Usbekistan, sondern auch für die Gegner gelten. Da die Teams in der Gruppe Usbekistan nicht gut kennen, könnten die „Weißen Wölfe“ eine unerwartete Überraschung bereithalten.

„Ich denke, alle Spiele werden sehr schwierig. Nicht nur für uns, sondern auch für sie. Denn sie kennen uns auch nicht gut, und wir könnten eine unerwartete Überraschung für sie bereithalten“, sagte Abbosbek.

Diese Worte geben auch den Fans großes Vertrauen. Ja, Usbekistan ist Debütant. Ja, die Gegner sind stark. Aber im Fußball spielen unerwartete Ergebnisse, Charakter und Teamgeist immer eine große Rolle. Wenn unsere Nationalmannschaft druckfrei, frei und diszipliniert spielen kann, kann sie jedem Gegner Probleme bereiten.

Die usbekische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2026 am 18. Juni gegen Kolumbien. Die Partie beginnt um 07:00 Uhr Taschkenter Zeit. Dieses Spiel wird zweifellos als eines der wichtigsten Spiele in der Geschichte des usbekischen Fußballs in Erinnerung bleiben.

Für Abbosbek Fayzullayev ist dies nicht nur ein großes Turnier, sondern die Erfüllung eines Kindheitstraums. Der Junge, der 2010 mit seinem Vater vor dem Fernseher das von Ravshan Irmatov geleitete Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft sah, steht heute selbst kurz vor seinem WM-Debüt.

Jetzt ist es Zeit für den Platz. Wie Cannavaro sagte, sollte man diese Tage genießen, frei spielen und das Volk stolz machen. Die Weltmeisterschaft ist für Usbekistan eine historische Chance. Abbosbek und seine Teamkollegen werden versuchen, diese Chance würdig zu nutzen.