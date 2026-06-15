Jude Bellingham und Real Madrid: Die Ankunft von José Mourinho wird zum Test für den englischen Star

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Jude Bellingham und Real Madrid: Die Ankunft von José Mourinho wird zum Test für den englischen Star

Vor dem Hintergrund des Rummels und der unerwarteten Veränderungen bei Real Madrid steht der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham unter großem Druck. Da José Mourinho als Cheftrainer zurückkehren soll, warnen Experten, dass es für den jungen Star "keinen Ort zum Verstecken" mehr geben wird. Dies erklärte der ehemalige englische Nationalspieler Peter Reid in einem Interview mit Goal.com. Dies berichtet Goal.com.

Die Saison 2025/26 verläuft für Bellingham recht kompliziert. Nachdem er die Saisonvorbereitung aufgrund einer Schulteroperation verpasst hatte, konnte er lange Zeit nicht zu seiner Bestform zurückfinden. Eine im Februar im Spiel gegen Rayo Vallecano erlittene Verletzung verschärfte die Situation weiter. Bellingham, der das Spielfeld unter Tränen verließ, durchlebt eine körperlich und mental schwierige Zeit.

Der Mourinho-Faktor und der Wettbewerb bei den Galacticos

Mit der Rückkehr des 63-jährigen José Mourinho nach Madrid wird eine grundlegende Veränderung des Umfelds im Verein erwartet. Der als "The Special One" bekannte Trainer muss in einer Kabine voller Stars wie Kylian Mbappé und Vinícius Júnior Ordnung schaffen und eine Mannschaft wieder aufbauen, die seit zwei Jahren ohne große Titel ist. Unter diesen Bedingungen muss Bellingham seinen Stammplatz nicht nur im Verein, sondern auch in der Nationalmannschaft beweisen.

Laut Peter Reid ist der einzige Weg, sich bei einem Verein wie Real Madrid zu beweisen, die Leistung auf dem Platz. "Sobald man auf dem Platz steht, gibt es kein Verstecken mehr. Jude muss alle Fragen nur durch sein Spiel beantworten", sagt der ehemalige Profi. Dies ist unter einem so anspruchsvollen Trainer wie Mourinho besonders wichtig.

Der Wettbewerb in der Nationalmannschaft verschärft sich

Auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel garantiert Bellingham keinen Stammplatz. Die hervorragende Form talentierter Spieler wie Morgan Rogers und Eberechi Eze gefährdet Bellinghams Position als Nummer 10 bei den "Three Lions". Tuchel betonte, dass er noch keine endgültige Entscheidung über die Startelf getroffen habe und alles von der aktuellen Form der Spieler abhänge.

Dennoch hat Bellingham in den letzten Runden von La Liga begonnen, seine Torjägerqualitäten wieder zu zeigen. Mit zwei Toren in den letzten drei Spielen versucht der Mittelfeldspieler, die Kritik an seiner Person zu verringern. Doch die hohen Anforderungen bei Real Madrid und in der englischen Nationalmannschaft lassen ihm keine Ruhe.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommenden Monate eine der wichtigsten Prüfungen in Bellinghams Karriere sein werden. Im neuen Projekt unter Mourinho könnte er seine Führungsqualitäten erneut unter Beweis stellen oder unter dem starken Wettbewerbsdruck untergehen. Die Madrider Fans warten sehnsüchtig darauf, dass die Mannschaft wieder Titel gewinnt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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