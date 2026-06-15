Der katalanische Klub Barcelona beabsichtigt, seine Tradition fortzusetzen, die talentiertesten Spielmacher des Weltfußballs zu verpflichten. Das nächste Ziel des Klubs ist der Franzose Rayan Cherki, der derzeit bei Manchester City glänzt. Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte im Camp Nou ein furchteinflößendes Angriffstrio mit Lamine Yamal und Cherki entstehen. Dies berichtet Goal.com .

Der ehemalige französische Verteidiger Frank Leboeuf betonte in einem Interview mit Goal.com, dass Rayan Cherki mit seinem Spielstil den Fans genauso viel Freude bereiten könne wie die Legenden Ronaldinho und Lionel Messi. Der 22-Jährige, der derzeit in der englischen Premier League spielt, ist durch seine unkonventionellen Bewegungen, insbesondere seine Rabona-Pässe, aufgefallen.

Die magische Tradition Kataloniens

Die Geschichte von Barcelona war schon immer von Spielern geprägt, die auf dem Platz Wunder vollbrachten. Stars wie Diego Maradona, Ronaldinho und Lionel Messi prägten den Spielstil der Mannschaft. Laut Leboeuf ist Cherki einer der geeignetsten Kandidaten, um diese Tradition fortzusetzen. Seine Kreativität und sein Umgang mit dem Ball entsprechen voll und ganz den Anforderungen der katalanischen Fans.

Obwohl der Klub mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, hat er seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt nicht reduziert. Während im Sommer 2026 die Ankunft von Anthony Gordon erwartet wird, würde die Verpflichtung eines kreativen Mittelfeldspielers wie Rayan Cherki das Offensivpotenzial des Teams auf ein neues Niveau heben.

Finanzielle Rätsel und Transferpolitik

Frank Leboeuf ging auch auf die Diskrepanz zwischen der wirtschaftlichen Lage Barcelonas und den getätigten Transfers ein. „Barcelona spricht immer von finanziellen Problemen, findet aber die Mittel, um Stars wie Robert Lewandowski zu kaufen. Es ist überraschend, aber sie erreichen ihre Ziele trotzdem“, sagt der ehemalige Fußballer.

Die Option La Liga steht für Rayan Cherki immer offen. Der Spieler selbst bevorzugt mehr Freiheit und ein ästhetisches Spiel auf dem Platz. Das Zusammenspiel mit einem jungen Star wie Lamine Yamal könnte nicht nur für den Klub, sondern für den gesamten europäischen Fußball ein neues Phänomen sein. Vorerst hat Manchester City es nicht eilig, seinen Star ziehen zu lassen, aber der Ruf des katalanischen Klubs ist ein Angebot, das für jeden Spieler schwer abzulehnen ist.