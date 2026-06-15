Brasiliens Hauptstar Neymar könnte aufgrund einer Verletzung die gesamte Gruppenphase der Weltmeisterschaft verpassen. Der medizinische Stab der Selecao hat beschlossen, ihn bis zur K.-o.-Runde zu schonen, wobei die langfristige Gesundheit des Spielers Vorrang hat. Es wird erwartet, dass diese Entscheidung die Strategie des Teams im Turnier erheblich beeinflussen wird. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut ESPN haben sich die Ärzte und der Trainerstab der brasilianischen Nationalmannschaft über den Genesungsprozess von Neymar geeinigt. Derzeit wurde Vorsicht als Hauptziel festgelegt. Während Fans und Experten auf eine schnelle Rückkehr des Stars auf den Platz hoffen, wollen die Trainer ihn im Spiel gegen Haiti in Philadelphia nicht riskieren.

Medizinischer Abschluss und Genesungsprozess

Neymar verletzte sich am 17. Mai bei einem Einsatz für Santos an der Wadenmuskulatur. Diese Verletzung zweiten Grades verhindert, dass der Spieler seit seiner Ankunft im Hauptquartier Granja Comary am 27. Mai unter Carlo Ancelotti trainiert. Die Hauptforderung des medizinischen Stabs ist es, ein Wiederauftreten der Verletzung durch eine zu frühe Rückkehr ins Training zu vermeiden.

Der 32-jährige Stürmer hat nun begonnen, im Fitnessstudio mit Gewichten zu arbeiten, was ein positives Zeichen im Genesungsprozess ist. Er hat jedoch noch nicht das Niveau erreicht, mit dem Ball in der gesamten Gruppe zu trainieren. Dem Plan zufolge wird Neymar in dieser Woche mit dem Einzeltraining beginnen, aber Teamübungen werden erst erlaubt, wenn die Schmerzen vollständig verschwunden sind.

Die Tatsache, dass Neymar seit über einem Monat nicht an offiziellen Spielen teilgenommen hat, hat sich auch negativ auf seinen Spielrhythmus ausgewirkt. Daher hinterfragt der Trainerstab, ob er auch im letzten Gruppenspiel gegen Schottland in Miami am 24. Juni eingesetzt werden soll.

Strategischer Plan für die K.-o.-Runde

Innerhalb der brasilianischen Nationalmannschaft liegt der Fokus nun darauf, Neymar gezielt auf die entscheidende K.-o.-Phase vorzubereiten. Diese Strategie zeugt von dem Vertrauen, dass auch ohne ihn gegen die Gegner der Gruppenphase positive Ergebnisse erzielt werden können. Der starke Wettbewerb in der Offensive der Selecao ermöglicht es Carlo Ancelotti, Neymars Ausfall vorübergehend zu kompensieren.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist Neymars Einsatz von großer Bedeutung, da Weltmeisterschaftsspiele im Land stets mit großem Interesse verfolgt werden. Brasiliens vorsichtiger Ansatz dient dazu, die Chance zu bewahren, einen der strahlendsten Sterne des Turniers in den spannendsten Phasen des Wettbewerbs zu sehen.