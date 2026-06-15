Riesen-Sensation bei der Weltmeisterschaft: Spanien scheitert an Debütanten Kap Verde

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Riesen-Sensation bei der Weltmeisterschaft: Spanien scheitert an Debütanten Kap Verde

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hat ihr erstes unerwartete Ergebnis geliefert. Der amtierende Europameister Spanien spielte ein torloses Unentschieden (0:0) gegen den Turnierdebütanten Kap Verde. Die Partie im Stadion von Atlanta wurde zu einer echten Prüfung für die Schützlinge von Luis de la Fuente. Goal.com berichtet .

Im Verlauf des Spiels übernahm Spanien, der klare Favorit, wie erwartet die Ballkontrolle, hatte jedoch ernsthafte Probleme beim Abschluss der Angriffe. Laut Goal.com leistete die auf Platz 64 der Weltrangliste geführte Nationalmannschaft von Kap Verde dank einer disziplinierten Defensive und einer heldenhaften Torhüterleistung würdigen Widerstand gegen den namhaften Gegner. Insbesondere der 40-jährige Torwart Vozinha wurde mit seinen fantastischen Paraden zum Helden des Spiels.

Angriffsprobleme und der Lamine Yamal-Faktor

Mikel Oyarzabal, der in der spanischen Formation als Mittelstürmer auflief, konnte erneut nicht überzeugen. Zudem vergab Ferran Torres in der ersten Halbzeit eine große Chance und brachte sein Team in eine schwierige Lage. Im Mittelfeld gelang es Pedri nicht, eine seiner besten Leistungen abzurufen, weshalb es an Kreativität im Spielaufbau fehlte.

Um die Situation zu ändern, brachte Luis de la Fuente 20 Minuten vor Spielende Lamine Yamal von der Bank. Mit dem Einwechseln des jungen Barcelona-Stars erhöhte sich das Tempo des Spiels deutlich, und die gefährlichen Situationen im Strafraum des Gegners nahmen zu. Doch selbst Yamals Bemühungen reichten nicht aus, um die stabile Defensive von Kap Verde zu knacken.

In der Defensive agierte Spanien relativ gelassen. Pau Cubarsí und Aymeric Laporte neutralisierten die wenigen Gegenangriffe des Gegners. Dennoch erschwerte die Ineffizienz in der Offensive die Situation der Europameister in der Gruppenphase ein wenig. Dieses Ergebnis wird als historischer Erfolg für Kap Verde gewertet.

Für Fußballfans in Usbekistan war dieses Ergebnis überraschend, da die spanische Nationalmannschaft als einer der Hauptfavoriten des Turniers gilt. Wenn Spanien sein Spiel in den nächsten Runden nicht steigert, könnte der Einzug in die K.-o.-Runde infrage gestellt werden. Kap Verde hingegen sicherte sich mit diesem Unentschieden seinen ersten Punkt jemals bei einer Weltmeisterschaft.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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