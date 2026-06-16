Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die auf den Feldern Nordamerikas ausgetragen wird, verzaubert weiterhin die ganze Welt. In diesen spannenden Tagen richten Millionen von Fußballfans ihre Blicke erneut auf einen der größten und legendärsten Stars unseres Planeten. Cristiano Ronaldo, der beständige Kapitän und Anführer der portugiesischen Nationalmannschaft, veröffentlichte auf seinen offiziellen Social-Media-Seiten einen neuen Post vor den bevorstehenden historischen Spielen.

Der berühmte Torjäger postete ein kampfbereites Foto von sich im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft, versehen mit einem sehr kurzen, aber bedeutungsvollen Kommentar. Unter dem Bild, das unter den Fans für großes Aufsehen und Interesse sorgte, schrieb der legendäre Stürmer: "Noch zwei Tage", verkündete er kurz.

Absoluter Weltfußball-Rekord und sechste Weltmeisterschaft

Für den 41-jährigen legendären Stürmer, der die Fußballgeschichte neu schreibt, ist diese Weltmeisterschaft von ganz besonderer und historischer Bedeutung. Denn Cristiano Ronaldo nimmt in seiner Karriere zum sechsten Mal am prestigeträchtigsten Turnier der Welt teil. Dieser Wert gilt als absoluter Rekord in der Geschichte des Weltfußballs, da bisher keinem Spieler das Glück zuteilwurde, sechsmal an einer WM teilzunehmen.

In der folgenden offiziellen politisch-sportlichen Analysetabelle können Sie sich mit dem Spielplan der portugiesischen Nationalmannschaft für die WM 2026, ihren Gegnern in Gruppe K und der Abfolge der kommenden Begegnungen vertraut machen:

Gruppenphase und Quartett Mannschaftskapitän und Rekordhalter Alle Gegner in der WM-2026-Gruppe Debütgegner am 1. Spieltag Heftiger Gegner am 2. Spieltag Entscheidender finaler Gegner am 3. Spieltag "Gruppe K"

(Maximale Spannung) Cristiano Ronaldo

(6. WM-Teilnahme) • Portugal

• Usbekistan

• Kolumbien

• DR Kongo Demokratische Republik Kongo Usbekistan Nationalmannschaft Kolumbien Nationalmannschaft

Zusammenstoß zwischen Ronaldo und der usbekischen Nationalmannschaft!

Für die Fußballfans unserer Heimat ist die Bedeutung dieser Gruppe und dieses Posts noch höher. Zur Erinnerung: Die portugiesische Nationalmannschaft ist in Gruppe K dieser Weltmeisterschaft eingeteilt. Das Spannendste ist, dass in dieser Gruppe neben dem Team von Cristiano Ronaldo auch die Demokratische Republik Kongo, Kolumbien und unsere usbekische Nationalmannschaft mitwirken!

Die Portugiesen bestreiten ihr erstes Spiel des Turniers gegen die kongolesischen Fußballer. Danach tritt der unter Roberto Martinez geführte Star-Kader am zweiten Spieltag gegen die von Fabio Cannavaro geführte usbekische Nationalmannschaft an. Dieser Clash wird zweifellos ein Traumspiel für Millionen von usbekischen Fans sein. Die Europäer beenden die Gruppenphase mit einem harten Kampf gegen Kolumbien.

Verfolgen Sie die heißeste Atmosphäre der Weltmeisterschaft, die historischen Rekorde von Cristiano Ronaldo, jeden Schritt der usbekischen Nationalmannschaft auf der WM-Bühne und die zuverlässigsten exklusiven Sportnachrichten immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!