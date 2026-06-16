MLS-Regeln blockieren Zusammenarbeit von Casemiro und Lionel Messi

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MLS-Regeln blockieren Zusammenarbeit von Casemiro und Lionel Messi

Der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro, von dem erwartet wird, dass er Manchester United verlassen wird, steht kurz davor, seine Karriere beim US-Club Inter Miami fortzusetzen, doch ein unerwartetes bürokratisches Hindernis hat den Transfer gestoppt. Der Wechsel des erfahrenen Fußballers nach Florida, da er mit Lionel Messi in einem Team spielen möchte, verzögert sich aufgrund der besonderen Regeln der MLS. Laut Goal.com berichtet .

Laut Goal.com ist ein Streit über die sogenannten „Discovery Rights“ (Entdeckungsrechte) mit dem Club LA Galaxy die Ursache für die Verzögerung des Transfers. Gemäß den MLS-Regeln muss ein Team, wenn ein anderer Club zuerst Interesse an einem ausländischen Spieler gezeigt und ihn auf seine Liste gesetzt hat, eine Entschädigungsgebühr an den ersten Bewerber zahlen, um den Spieler verpflichten zu können.

Discovery Rights und finanzielle Forderungen

Wie bekannt wurde, zeigte LA Galaxy bereits vor Inter Miami Interesse an Casemiro und sicherte sich seine Rechte. Nun fordert der kalifornische Club von den Vertretern Miamis eine Entschädigung in Höhe von 1 Million Dollar (ca. 750.000 Pfund), um auf diese Rechte zu verzichten. Laut Daily Mail ist eine offizielle Unterzeichnung des Transfers unmöglich, solange diese Angelegenheit nicht geklärt ist.

Casemiro und seine Berater hatten zunächst Verhandlungen mit LA Galaxy geführt, und der Club hatte dem Spieler einen Vertrag angeboten. Nachdem der brasilianische Star jedoch mit seiner Familie Miami besucht hatte, entschied er sich für das Team, in dem Lionel Messi spielt. Für den ehemaligen Real Madrid-Star wurde die Zusammenarbeit mit der argentinischen Legende zum entscheidenden Faktor.

Komplexe Regeln im MLS-System

Solche Regeln in der MLS mögen für europäische Fußballfans etwas seltsam erscheinen und führen oft zu Kritik. Beispielsweise gab es kürzlich eine ähnliche Situation beim Transfer des Deutschen Marco Reus. Da der Club Charlotte seine Rechte hielt, forderte dieser zunächst 800.000 Dollar von LA Galaxy; letztendlich wurde eine Einigung über 400.000 Dollar erzielt.

Auch beim Transfer von Casemiro wird ein gegenseitiger Kompromiss erwartet. Der Spieler, der sich derzeit in der brasilianischen Nationalmannschaft befindet, wartet auf den Abschluss der Verhandlungen zwischen den Clubs. Die Führung von Inter Miami ist zuversichtlich, bald eine Einigung mit LA Galaxy zu erzielen und Casemiro offiziell zu verpflichten.

Gleichzeitig hat Manchester United bereits damit begonnen, den Platz des brasilianischen defensiven Mittelfeldspielers zu ersetzen. Der englische Club zeigt Interesse an West Ham-Mittelfeldspieler Matheus Fernandes. Zudem steht Ederson von Atalanta auf der Liste der erwarteten Transfers nach Manchester für 38 Millionen Pfund.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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