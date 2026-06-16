Real Madrid hat offiziell die Verlängerung des aktuellen Vertrags mit seinem Abwehrchef Antonio Rüdiger bekannt gegeben. Diese Entscheidung, die zahlreichen Gerüchten ein Ende setzt, ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der defensiven Stabilität des Teams. Der erfahrene deutsche Verteidiger wird den "Königlichen" nun bis Juni 2027 vertreten. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Laut Goal.com war der 33-jährige Innenverteidiger ursprünglich ein Befürworter eines längerfristigen Vertrages. Aus Respekt vor der strengen Politik des Vereins gegenüber älteren Spielern stimmte er jedoch einer einjährigen Verlängerung zu. Die Führung von Real Madrid bietet Spielern über einem bestimmten Alter in der Regel nur Verlängerungen für eine Saison an, und Rüdiger entschied sich, diesem System zu folgen.

Vereinspolitik und defensive Führung

Nachdem sich die Madrilenen von erfahrenen Verteidigern wie Dani Carvajal und David Alaba verabschiedet hatten, wurde Rüdigers Verbleib im Team von enormer Bedeutung. Seit er 2022 als Free Agent von Chelsea nach Madrid kam, hat sich der Fußballer nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine zu einer echten Führungspersönlichkeit entwickelt. Seine Erfahrung und sein Kampfgeist dienen als Vorbild für die jungen Verteidiger des Teams.

In der offiziellen Mitteilung des Vereins heißt es: "Real Madrid CF und Antonio Rüdiger haben eine gegenseitige Einigung erzielt, wonach der Spieler bis zum 30. Juni 2027 beim Verein bleibt". Nach dieser Nachricht drückte der Spieler auf seiner X-Seite mit dem Vereinslogo und dem Schriftzug "Mein Verein" seine Dankbarkeit aus.

Gesundheitliche Probleme und Resilienz

Die letzte Saison war für Rüdiger nicht einfach. Er musste mit chronischen Schmerzen und körperlichen Problemen kämpfen. Es ist bekannt, dass er sogar nach London reiste, um Spezialbehandlungen zu erhalten und sich einer Operation zu unterziehen. Trotzdem überwand er in vielen Spielen die Schmerzen und spielte auf hohem Niveau, auch wenn er nicht in Bestform war. Diese Standhaftigkeit wurde sowohl von den Fans als auch von der Vereinsführung hoch geschätzt.

Nun wird Antonio Rüdiger versuchen, seine Position unter dem neu ernannten Cheftrainer José Mourinho zu festigen. Der Verteidiger, der bis zum Saisonende seine beste sportliche Form wiedererlangt hat, zeigte, dass er bereit für neue Herausforderungen ist. Derzeit liegt der Fokus des Spielers auf der Weltmeisterschaft 2026 mit der deutschen Nationalmannschaft.

Diese Transferneuigkeit ist auch für usbekische Fußballfans interessant, da Real Madrid einer der Vereine mit den meisten Anhängern in unserem Land ist. Rüdigers Verbleib zeigt, dass die Ambitionen des Teams in der Champions League und in La Liga unverändert bleiben.