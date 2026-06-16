Bukayo Saka geht Risiko vor WM 2026 ein: England-Star will trotz Verletzung spielen

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Bukayo Saka geht Risiko vor WM 2026 ein: England-Star will trotz Verletzung spielen

England- und Arsenal-Stürmer Bukayo Saka hat zugegeben, dass er vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 ein ernsthaftes Risiko in Bezug auf seinen körperlichen Zustand eingeht. Trotz langwieriger Schmerzen an der Achillessehne möchte der 24-Jährige im Eröffnungsspiel gegen Kroatien in Dallas auf dem Platz stehen. Unter Thomas Tuchel ist Sakas Gesundheit derzeit zu einem der dringendsten Themen für die englische Nationalmannschaft geworden. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Der Stürmer hatte sich im März im Finale des League Cups gegen Manchester City verletzt. Seitdem verpasste er sieben Pflichtspiele in der heimischen Liga und konnte in den letzten drei Monaten kaum ganze Spiele bestreiten. Dass der Spieler selbst im Finale der Champions League nicht bis zum Ende auf dem Platz bleiben konnte, zeigt, dass sein körperlicher Zustand noch nicht ideal ist.

Risiko und Verantwortung

Laut Goal.com teilt Bukayo Saka zwar die Sorgen des Trainers, ist aber bereit, seine Möglichkeiten zu testen. In einem Interview sagte der Spieler: "Ich möchte nicht gegen die Meinung des Trainers handeln. Aber die medizinischen Stäbe von Arsenal und England haben mir seit März hervorragend geholfen. Ich fühle mich viel besser als in den letzten Monaten und bin bereit für den Kampf".

Saka ist sich bewusst, dass es für einen Profifußballer das größte Risiko ist, mit einer Verletzung zu spielen. Er betonte, dass Fans und Kritiker einen Spieler nach seiner Leistung auf dem Platz beurteilen, während es niemanden interessiert, ob er mit Schmerzen spielt. "Die Leute erwarten Ergebnisse von einem. Ich bin bereit, dieses Risiko zu tragen", fügte der Stürmer hinzu.

Konkurrenz in der englischen Nationalmannschaft

Thomas Tuchel hat Sakas Zustand unter strenge Beobachtung gestellt. Sollte Bukayo nicht vollständig fit sein, wird erwartet, dass Noni Madueke seinen Platz auf dem rechten Flügel einnimmt. In der Gruppenphase der WM 2026 trifft England neben Kroatien auch auf die Nationalmannschaften von Ghana und Panama. Bei einem so dichten Zeitplan ist die Erhaltung der Gesundheit der Schlüsselspieler von strategischer Bedeutung.

Saka, der mit Arsenal die Premier League gewann, glaubt, dass dieser Erfolg der Nationalmannschaft zusätzliches Vertrauen verleiht. Zu wissen, was ein Sieg bedeutet, und den Geist eines Champions zu spüren, kann in einem so prestigeträchtigen Turnier wie der Weltmeisterschaft ein entscheidender Faktor sein. Momentan richtet sich alle Aufmerksamkeit auf den Start in Dallas und die Frage, ob Saka in der Startelf stehen wird.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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