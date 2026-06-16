Kylian Mbappe über sein verändertes Leben nach dem Wechsel zu Real Madrid

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft und Stürmer von Real Madrid, Kylian Mbappe, gab ein offenes Interview über sein neues Leben in der spanischen Hauptstadt und die schwere Last des Ruhms. Der Fußballer betonte, dass der Abschied von seiner Heimat und der Umzug nach Madrid ihm abseits des Platzes eine unerwartete Freiheit und Gelassenheit beschert habe. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Le Parisien erklärte Mbappe, dass er sich in Madrid nach dem erstickenden Ruhm in Frankreich viel freier fühle. Seinen Worten zufolge war er in Paris gezwungen, ständig von einem Sicherheitsdienst umgeben zu sein, während er in Spanien die Möglichkeit hat, wie normale Menschen auf die Straße zu gehen. Goal.com zitierte diese Geständnisse des Fußballers.

Ruhm und persönliche Freiheit

"Ich bin bereit, berühmt zu sein, ich muss damit leben. Aber in Madrid kann ich freier leben als in Frankreich. Ich kann ohne Leibwächter ausgehen und plane Dinge, die zuvor unmöglich waren. Ich erledige mehr alltägliche Dinge, als die Leute denken", sagt der 27-jährige Stürmer.

Mbappe gab zu, dass er zwei technisch schwierige Jahre bei Real Madrid verbracht hat. Obwohl er bereits in seiner ersten Saison den europäischen Goldenen Schuh gewann und zweimal Torschützenkönig der La Liga wurde, hatte er bei den Teamtiteln weniger Glück. Gleichzeitig lässt sich nicht leugnen, dass es für den Spieler schmerzhaft war, dass sein ehemaliger Verein Paris Saint-Germain nach seinem Weggang zweimal in Folge die Champions League gewann.

Schmerzhafte Erinnerungen an die Weltmeisterschaft

Der Stürmer verbarg nicht, dass die Niederlage gegen Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft 2022 immer noch eine schmerzhafte Spur in seinem Herzen hinterlassen hat. Die Niederlage im Elfmeterschießen bezeichnete er als die grausamste Form des Sports. Obwohl Mbappe Elfmeter nicht als Lotterie, sondern als Ergebnis von Können betrachtet, sagte er, dass ein solcher Abschluss von vier Jahren Arbeit hart sei.

Derzeit bereitet sich Kylian Mbappe mit der französischen Nationalmannschaft auf den Start der Weltmeisterschaft 2026 vor. Vor dem ersten Spiel gegen Senegal betonte er, dass sein psychischer Zustand stabil sei und die innere Ruhe, die er in Madrid gefunden habe, ihm Motivation für neue Siege gebe.

Für den Real Madrid-Star war das Leben in Spanien nicht nur eine neue sportliche Herausforderung, sondern auch eine Chance, das Gleichgewicht im Privatleben wiederherzustellen. Trotz seines Status als Weltstar schätzt er es sehr, eine gewisse Anonymität zu bewahren und einfache menschliche Freuden zu genießen.