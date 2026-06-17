Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martinez, hat beschlossen, seinen Posten nach der aktuellen Weltmeisterschaft niederzulegen. Der Vertrag des spanischen Spezialisten läuft Ende Juli aus, und er hat sich gegen eine Verlängerung entschieden. Diese Entscheidung signalisiert den Beginn einer neuen Ära im portugiesischen Fußball. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com wurde mit dem portugiesischen Fußballverband eine gegenseitige Einigung über den Abgang von Martinez erzielt. Die Verbandsführung ist über die Entscheidung des Trainers vollständig informiert und hat bereits mit der Suche nach hochkarätigen Kandidaten für seine Nachfolge begonnen. Martinez plant, seine Karriere auf Vereinsebene fortzusetzen, insbesondere in der Premier League oder bei anderen europäischen Top-Clubs.

Cristiano Ronaldo und die letzte Chance

Vor dem Hintergrund der Meldungen über den Abgang des Trainers richtet sich die weltweite Aufmerksamkeit auf Kapitän Cristiano Ronaldo. Für den 39-jährigen legendären Stürmer wird diese Weltmeisterschaft voraussichtlich das letzte große Turnier seiner Karriere sein. Der einzige fehlende Titel in seiner Sammlung ist der Weltmeistertitel. Sollte Portugal dieses Turnier gewinnen, wäre dies der schönste Abschluss für Ronaldos Karriere.

Die portugiesische Nationalmannschaft wurde 2016 Europameister sowie 2019 und 2025 Sieger der Nations League. Nun strebt das Team danach, den wichtigsten Gipfel seiner Geschichte zu erklimmen. Ein Kader voller Stars wie Bruno Fernandes wird versuchen, den letzten Weg unter Martinez erfolgreich zu beenden.

Duell gegen Usbekistan und die Gruppenphase

Der Turnierplan für die Portugiesen gestaltet sich sehr interessant. Das Team wird seine Gruppenspiele in folgender Reihenfolge bestreiten:

17. Juni: erstes Spiel gegen DR Kongo;

23. Juni: Duell mit der usbekischen Nationalmannschaft;

28. Juni: letztes Gruppenspiel gegen Kolumbien.

Für usbekische Fußballfans hat das Spiel gegen Portugal eine besondere Bedeutung. Gegen Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen anzutreten, ist für unsere Nationalmannschaft sowohl eine große Prüfung als auch ein historisches Ereignis. Es wird erwartet, dass diese Begegnung die Platzierungen in der Gruppe maßgeblich beeinflussen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Abgang von Roberto Martinez auf große Veränderungen im portugiesischen Fußball hindeutet. Unabhängig davon, wer der neue Trainer wird, muss er das Gleichgewicht zwischen talentierten Jugendlichen und erfahrenen Veteranen bewahren. Das Ende des Turniers wird nicht nur über die Zukunft des Trainers, sondern auch über die eines großartigen Sportlers wie Cristiano Ronaldo entscheiden.