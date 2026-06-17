In der Eröffnungsrunde der Weltmeisterschaft 2026, die die Stadien Nordamerikas erschüttert, teilte Argentiniens Kapitän Lionel Messi nach einem historischen Spiel, in dem er einen prächtigen Hattrick gegen Algerien erzielte, seine Emotionen und inneren Gedanken. Der 38-jährige legendäre Stürmer, der den amtierenden Weltmeistern einen souveränen 3:0-Sieg sicherte, sprach offen darüber, warum er während des Spiels seine Tränen nicht zurückhalten konnte und über das neue Kapitel seiner Karriere.

Messi: „Es gibt hier kein einfaches Spiel“

Der größte Meister des Leders unserer Zeit begann seine Rede mit der allgemeinen Situation des Turniers und der Bedeutung des ersten Sieges. Messi betonte, dass ihm die Erfahrung auf der großen Bühne zusätzliche Kraft verleihe.

„Dies ist die sechste Weltmeisterschaft meiner Karriere, und ich fühle mich auf dem Platz immer noch in Topform. Wir haben heute einen wichtigen Sieg in einem wirklich komplexen und schwierigen Spiel errungen. Ein Top-Turnier wie die Weltmeisterschaft erfolgreich mit drei Punkten zu beginnen, ist immer entscheidend. Denn in einem so prestigeträchtigen Wettbewerb gibt es keine einfachen Spiele, und jeder Gegner kämpft bis zum Ende“, sagte der argentinische Kapitän.

Darüber hinaus verbarg er nicht, dass er in seiner Karriere bereits alle Gipfel erklommen hat: „In meinem langen Fußballleben habe ich viele wunderbare, unvergessliche Momente und große Siege erlebt. Jedes Ereignis und jeder Triumph, der jetzt in diesem Alter passiert, ist für mich einfach ein angenehmer Bonus.“

In der folgenden offiziellen sportanalytischen Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu Lionel Messis Gedanken nach dem Spiel gegen Algerien, seinen historischen Statistiken und den nächsten Plänen der argentinischen Nationalmannschaft:

Erzielte Tore und Ergebnis Der wahre Grund für die Tränen Historischer Torschützenstatus Datum und Gegner des nächsten Spiels Hattrick (3 Tore)



• Argentinien — Algerien (3:0)

• Messis 16. WM-Tor • Nicht mit Fußball zusammenhängend

• Nachwirkungen schwerer Tage im Leben

• Große Unterstützung der Teamkollegen Gleichauf mit Miroslav Klose



• 16 Tore für beide Legenden

• Bester Wert der Geschichte 22. Juni 2026



• Gegen die österreichische Nationalmannschaft

Tränen nach dem ersten Tor: Die Wahrheit abseits des Fußballs

Die emotionalste Situation während des Spiels, die die Aufmerksamkeit von Millionen von Fans auf sich zog, war der Moment, als Leo nach dem ersten Tor in Tränen ausbrach. Der Kapitän kommentierte dies mit großer Aufrichtigkeit.

„Ja, nachdem ich das erste Tor geschossen hatte, konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten, ich habe geweint. Aber diese Emotionen hatten absolut nichts mit Fußball zu tun. In letzter Zeit musste ich in meinem Privatleben sehr schwere und mühsame Tage durchstehen. In dieser komplexen Situation waren die Mitglieder der Nationalmannschaftsdelegation, der Trainerstab und alle meine Teamkollegen für mich da, sie haben mich nicht allein gelassen und mir enorme psychische Kraft gegeben. Dafür bin ich ihnen lebenslang dankbar“, so das argentinische Genie.

Zur Erinnerung: Nach seinen drei Toren in diesem Spiel erhöhte Messi seine Gesamtzahl an WM-Toren auf 16 und zog gleich mit dem Rekordtorschützen der Weltmeisterschaften, dem Deutschen Miroslav Klose.

Die unter Lionel Scaloni stehende argentinische Nationalmannschaft wird das extrem wichtige Spiel der 2. Runde der Gruppenphase in diesem Jahr am 22. Juni gegen die österreichische Nationalmannschaft bestreiten. An diesem Tag könnte Messi den Rekord von Klose brechen und zum alleinigen Spitzenreiter der Geschichte werden.