RB Leipzig, einer der führenden Clubs der deutschen Bundesliga, hat eine unerwartete Entscheidung bekannt gegeben: Cheftrainer Ole Werner wurde nach einem Jahr im Amt entlassen. Obwohl das Team in der vergangenen Saison eine Champions-League-Qualifikation erreicht hat, gab die Vereinsführung bekannt, dass sie mit dem Entwicklungstempo unzufrieden war. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Diese Änderung erfolgt im Rahmen der neuen Strategie von Jurgen Klopp, der die Leitung des Fußballbetriebs innerhalb des Red Bull-Systems übernommen hat. Laut Goal.com haben gemeinsam mit Ole Werner auch seine Assistenten Patrick Kolmann und Tom Sixon das Team verlassen. Sportdirektor Marcel Sabitzer betonte, dass das Team einen neuen taktischen Ansatz und eine neue Entwicklungsphase benötige.

Neuer Trainer: Martin Demichelis kehrt zurück

Die RB-Leipzig-Führung musste nicht lange suchen, um Werners Stelle zu besetzen. Der ehemalige Bayern-München-Verteidiger, Argentinier Martin Demichelis, wird voraussichtlich zum neuen Cheftrainer des Clubs ernannt. Laut Sky Sport ist Leipzig bereit, eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro zu zahlen, um den Spezialisten vom spanischen Club Mallorca zu holen.

Der 45-jährige Martin Demichelis ist im deutschen Fußball nicht fremd. Er spielte viele Jahre bei Bayern und arbeitete später als Trainer in der Jugendabteilung des Clubs. Seine erfolgreiche Zeit bei River Plate und seine Ansichten zum modernen Fußball weckten das Interesse von Jurgen Klopp und der Red Bull-Führung.

Die Verhandlungen zwischen den Parteien sind nun in der Endphase. Es wird erwartet, dass ein Vertrag mit Demichelis bis 2028 unterzeichnet wird. Dies wird die erste ernsthafte Prüfung des Spezialisten in der Bundesliga sein, da RB Leipzig nicht nur in der deutschen Meisterschaft, sondern auch auf internationaler Ebene hohe Ziele verfolgt.

Diese Ernennung wird als Beginn großer Veränderungen im Red Bull-System gesehen. Die neue Führung unter Jurgen Klopp strebt an, bis zur Saison 2026-2027 eine eigene taktische Identität für das Team zu formen. Auch wenn diese Nachricht für die RB-Leipzig-Fans unerwartet kommt, glauben Experten, dass die Verpflichtung des argentinischen Trainers frisches Blut in das Team bringt.