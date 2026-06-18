Manchester City verstärkt das Mittelfeld: Kampf um Sandro Tonali beginnt

Der englische Meister Manchester City plant für das kommende Sommertransferfenster eine grundlegende Kadererneuerung. In Vorbereitung auf die Ära nach Pep Guardiola haben die "Citizens" den Star von Newcastle United, Sandro Tonali, als ihr Hauptziel ins Visier genommen. In diesem Transferkampf wird Tottenham dem Manchester-Club laut Goal.com ernsthafte Konkurrenz machen berichtet .

Laut einem Bericht von Goal.com sieht die Führung von Manchester City in dem 26-jährigen Italiener einen zukünftigen Kern der Mannschaft. Obwohl Tottenham bereits produktive Gespräche mit den Vertretern des Spielers geführt hat, sind die Besitzer des Etihad-Stadions bereit, mit einem finanziell deutlich attraktiveren Angebot in den Markt einzutreten. Es wird berichtet, dass die geforderte Ablösesumme für Tonali nicht unter 80 Millionen Pfund liegen wird.

Große Reformen im Mittelfeld

Manchester City möchte sich nicht nur auf Sandro Tonali beschränken. Der Verein führt auch aktive Verhandlungen über Elliot Anderson von Nottingham Forest. Sollten beide Transfers realisiert werden, könnte der Club über 200 Millionen Pfund ausgeben, um die Mittelfeldreihe zu verstärken. Diese aggressive Transferpolitik resultiert aus Unsicherheiten im Zusammenhang mit den führenden Spielern des Teams.

Insbesondere nach dem Wechsel von Bernardo Silva als Free Agent zu Real Madrid ist im Zentrum des Spielfelds eine große Lücke entstanden. Zudem ist die Zukunft weiterer Mittelfeldspieler wie Niko Gonzalez und Tijjani Reijnders ungewiss. Daher sind die Transfers von Tonali und Anderson für den Verein nicht nur ein Wunsch, sondern eine strategische Notwendigkeit geworden.

Sorgen um Rodri

Das Thema, das die Vereinsführung am meisten beunruhigt, ist die Situation um Rodri. Der aktuelle Ballon-d'Or-Gewinner nimmt derzeit mit der spanischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil und gab an, seine endgültige Entscheidung über seine Zukunft erst nach dem Turnier bekannt zu geben. Obwohl Manchester City ihm einen neuen Vertrag angeboten hat, gibt es keine Garantie, dass der spanische Star bleibt.

Sollte Rodri eine Vertragsverlängerung ablehnen, könnte Manchester City gezwungen sein, ihn diesen Sommer zu verkaufen. Dies erhöht die Bedeutung des Transfers von Sandro Tonali weiter. Es wird vermutet, dass der italienische Spieler mit seinem Spielstil und seiner Spielübersicht perfekt in das System des Nachfolgers von Guardiola, Enzo Maresca, passen würde.

Zur Erinnerung: Sandro Tonali stand zuvor auch mit Arsenal in Kontakt, doch derzeit findet das Hauptrennen zwischen Manchester City und Tottenham statt. Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi wünscht sich seinen Landsmann händeringend in seinem Team, doch die finanzielle Macht des Manchester-Clubs könnte in diesem Kampf die entscheidende Rolle spielen.