Cristiano Ronaldo verlässt Spielfeld nach enttäuschendem WM-2026-Start

Portugals legendärer Stürmer Cristiano Ronaldo verbarg seine Frustration nach dem ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen die DR Kongo nicht. Nachdem die Partie in Houston überraschend 1:1 endete, begab sich der 41-jährige Kapitän, im Gegensatz zu seinen Mitspielern, ohne sich von den Fans zu verabschieden, direkt in die Kabine. Goal.com berichtet .

Das Spiel hatte für Portugal sehr erfolgreich begonnen. Die Mannschaft von Roberto Martinez ging durch ein Tor von Joao Neves früh in Führung. Doch der Ausgleichstreffer von Yoane Wissa durchkreuzte die Pläne der Portugiesen. Laut Goal.com wollte Cristiano Ronaldo nach dem Schlusspfiff keine einzige Minute länger auf dem Platz bleiben.

Frustration des Kapitäns und Teamgeist

Die anderen Mitglieder der portugiesischen Nationalmannschaft blieben nach dem Spiel auf dem Feld, um sich bei den tausenden Fans im Stadion zu bedanken. Während die Spieler den Anhängern, die die Arena in Houston rot-grün gefärbt hatten, ihren Respekt erwiesen, ging Ronaldo mit gesenktem Kopf in Richtung Tunnel. Obwohl er auf dem Weg einem Mitglied des gegnerischen Trainerstabs die Hand schüttelte, nahm er an der traditionellen Dankesrunde nicht teil.

Diese Situation wird damit erklärt, dass Ronaldo nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit seiner eigenen Leistung unzufrieden war. Der Stürmer vergab im Laufe des Spiels mehrere gute Torchancen. Für den Star, der seit 2006 zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, hat dieses Turnier eine besondere Bedeutung. Bisher kam er in 23 WM-Spielen zum Einsatz und erzielte 8 Tore sowie 2 Assists.

Nächster Gegner — Usbekistan

Portugals Cheftrainer Roberto Martinez hatte in einem Interview vor dem Turnier betont, dass jeder Punkt in der Gruppe wichtig sei. "Wenn wir unentschieden spielen, ist es eine Katastrophe; wenn wir verlieren, ist es das Ende der Welt", so der Fachmann. Nach dem Spiel merkte er an, dass die Situation ruhig analysiert werden müsse und dies Teil einer Weltmeisterschaft sei.

Nun muss sich die portugiesische Nationalmannschaft voll und ganz auf die nächste Runde konzentrieren. Um ihre Position in der Gruppe zu verbessern, treffen sie im nächsten Spiel auf die Nationalmannschaft von Usbekistan. Das letzte Gruppenspiel wird gegen Kolumbien ausgetragen. Für usbekische Fußballfans sorgen Ronaldos Reaktion und der Punktverlust seines Teams für zusätzliche Spannung vor dem nächsten Spiel.