Die Gruppenspiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, auf die Millionen von Fans sehnsüchtig gewartet haben, finden derzeit in den drei großen nordamerikanischen Staaten — USA, Kanada und Mexiko — statt. Der heutige Tag ging als wahrhaft historischer Tag in die Annalen des gesamten usbekischen Volkes und der lokalen Sportbegeisterten ein. Die usbekische Nationalmannschaft aus der Gruppe K trat zum ersten Mal in ihrer Geschichte im Finale des 'Mundial' gegen einen der starken Vertreter Südamerikas an — die kolumbianische Nationalmannschaft.

In einem historischen Debütspiel voller spannender Momente und harter Kämpfe zeigten die 'Weißen Wölfe' zwar Mut gegen ihre erfahrenen Gegner, mussten sich jedoch letztendlich einer schmerzlichen Niederlage beugen — 1:3.

Tor in der ersten Halbzeit und das historische Ergebnis von Abbosbek Fayzullayev

Wie erwartet begann die Partie mit vorsichtigen, aber gleichzeitig heftigen Angriffen beider Mannschaften. Während die Kolumbianer versuchten, die Spielkontrolle zu übernehmen, antworteten unsere Landsleute mit einer disziplinierten Verteidigung und schnellen Gegenangriffen. Doch kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 41. Minute erzielte Daniel Munoz nach einem präzisen Pass des gegnerischen Starspielers Luis Diaz den ersten Treffer. Damit endete die erste Halbzeit mit einem kleinen Vorsprung für die Kolumbianer.

Unsere Landsleute starteten die zweite Halbzeit deutlich aktiver und entschlossener. Aufeinanderfolgende Angriffe zahlten sich bald aus. In der 60. Minute nach einem kraftvollen Schuss des Nationalkapitäns Eldor Shomurodov auf das gegnerische Tor, beförderte unser junger und talentierter Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev den vom Torwart abgewehrten Ball präzise ins leere Tor — 1:1! Erfreulicherweise ging dieses Tor als das erste Tor der usbekischen Nationalmannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften in die Geschichtsbücher ein, und Fayzullayev wurde zum Autor dieses historischen Treffers.

In der folgenden offiziellen Sporttabelle können Sie die Endergebnisse, die Torschützen und die Zeiten dieses historischen Spiels aus der 1. Runde der Gruppe K im Detail einsehen:

Turnier- und Spielstatus Tor der usbekischen Nationalmannschaft Tore der kolumbianischen Nationalmannschaft Aktuelle Situation in Gruppe K • Turnier: WM-2026

• Gruppenphase: Spiel der 1. Runde

• Endergebnis: Usbekistan 1:3 Kolumbien

• Anmerkung: Historisches Debüt unserer Nationalmannschaft! • Abbosbek Fayzullayev: 60. Minute (1:1).



• Erstes Tor der Geschichte! • Daniel Munoz: 41. Minute (0:1)

• Luis Diaz: 65. Minute (1:2)

• Jhon Arias: In den letzten Minuten (1:3). • Kolumbien: 3 Punkte (Spitzenreiter)

• Portugal: 1 Punkt

• Kongo DR: 1 Punkt

• Usbekistan: 0 Punkte

Starker Druck des Gegners und aktuelle Gruppensituation

Leider hielt die Freude im Stadion nicht lange an. Nachdem der Ausgleich erzielt worden war, stürmte die kolumbianische Nationalmannschaft mit aller Kraft nach vorne und übte massiven Druck (Pressing) vor unserem Tor aus. Infolgedessen, nur fünf Minuten später, in der 65. Minute ließ der geschickte Luis Diaz unsere Verteidiger hinter sich und brachte seine Mannschaft erneut in Führung — 1:2.

Wie sehr sich unsere Vertreter in der restlichen Spielzeit auch um den Ausgleich bemühten, nutzte der erfahrene Kolumbianer Jhon Arias ebenfalls seine Chance, beförderte den Ball in unser Tor und setzte den Schlusspunkt unter die Partie — 1:3.

So starteten die 'Weißen Wölfe' unter der Leitung von Fabio Cannavaro ihre Teilnahme am größten Fußballforum der Welt mit einem Rückschlag. Derzeit führt die kolumbianische Nationalmannschaft unter Nestor Lorenzo mit 3 Punkten in der Gruppe K. Da Portugal und Kongo DR in der ersten Runde unentschieden (1:1) spielten, wird die Chance unserer Vertreter, die Situation in den nächsten Runden zu korrigieren und um den Play-off-Platz zu kämpfen, immer noch hoch eingeschätzt.

Abschließende Anmerkung der Zamin-Sportkommentatoren: Trotz der Niederlage im ersten Spiel haben unsere Jungs gezeigt, dass sie furchtlos und offenen Fußball gegen die Weltgrößen spielen können. Insbesondere das historische Tor von Abbosbek Fayzullayev hat uns allen Hoffnung und grenzenlosen Stolz geschenkt. Wir glauben, dass die Schüler von Fabio Cannavaro die richtigen Schlüsse aus den Fehlern ziehen und in den nächsten Runden die Siege liefern werden, die unser Volk erwartet. Kopf hoch, Usbekistan! Wir glauben an dich!

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