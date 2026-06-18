Fabio Cannavaro betont die historische Bedeutung des Spiels

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Fabio Cannavaro betont die historische Bedeutung des Spiels

Die Nationalmannschaft von Uzbekistan trat im Rahmen der FIFA Weltmeisterschaft gegen Kolumbien an.

Nach dem Spiel betonte Cheftrainer Fabio Cannavaro, dass die Partie spannend gewesen sei und das Team insbesondere in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt habe.

Ihm zufolge gelang es, das Spiel nach der Pause zu drehen, wobei vor allem über den linken Flügel gefährliche Situationen geschaffen wurden.

"Wir haben versucht, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Gegen eine Mannschaft wie Kolumbien ist es nicht einfach, ohne den Ball zu agieren", sagte der Trainer.

Fabio Cannavaro merkte zudem an, dass sie mit dem Ziel angetreten seien, Uzbekistan weltweit positiv zu repräsentieren.

Er betonte, dass das Team in der zweiten Halbzeit gut gespielt habe, aber leider ein Gegentor kassierte.

"Wir werden uns an dieses Spiel in diesem Stadion erinnern, denn es ist ein historisches Spiel. Wir sind bei der Weltmeisterschaft. Das heutige Spiel war nützlich für uns. Es gab Fehler, an denen wir arbeiten werden", sagte Cannavaro.

Die Begegnung endete mit einer 1:3-Niederlage für die Nationalmannschaft von Uzbekistan. Die kolumbische Nationalmannschaft sicherte sich den Sieg.

In der Tabelle der Gruppe K sind die Mannschaften von Kolumbien, Kongo, Portugal und Uzbekistan vertreten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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