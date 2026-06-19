Chaos bei der WM 2026: Was geschah zwischen den Trainern von Kanada und Katar?

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Chaos bei der WM 2026: Was geschah zwischen den Trainern von Kanada und Katar?

Die Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Kanada und Katar in der zweiten Runde der Weltmeisterschaft blieb nicht nur durch das deutliche Ergebnis (6:0), sondern auch durch die spannungsgeladenen und konfliktreichen Situationen auf dem Platz in Erinnerung. Der ernsthafte Zusammenstoß zwischen den Vertretern und Cheftrainern beider Teams nach dem Spiel sorgt in der Fußballwelt für große Diskussionen.

Kanadas Cheftrainer Jesse Marsch gab in der Pressekonferenz eine sehr kurze und schroffe Antwort auf die Frage zum Streit mit dem gegnerischen Trainer Julen Lopetegui.

Jesse Marsch: „Darüber zu sprechen, ist Zeitverschwendung.“

Nach dem großen Sieg, der durch einen Hattrick von Jonathan David errungen wurde, zog es Jesse Marsch vor, die Frage der Medien über das Missverständnis mit Lopetegui unbeantwortet zu lassen:

„Ich werde keine einzige Minute damit verbringen, darüber zu sprechen. Diese Situation ist meine Zeit überhaupt nicht wert“, zitiert „USA Today“ Marsch.

Wie begann die Massenschlägerei auf dem Platz?

Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters unterhielten sich die beiden erfahrenen Fachmänner, Jesse Marsch und Julen Lopetegui, zunächst ruhig am Spielfeldrand.

Am Ende des Gesprächs sagte der Katar-Trainer Lopetegui jedoch etwas zu seinem kanadischen Kollegen (höchstwahrscheinlich eine provokante Bemerkung). Daraufhin verlor Marsch die Beherrschung, gestikulierte in Richtung seines Gegners und verließ das Feld. Dieser Funke zwischen den Trainern entzündete schnell ein Feuer, das zu einer Massenschlägerei unter Beteiligung der Spieler beider Mannschaften, der Ersatzbank und des technischen Stabs führte.

Was war die Ursache des Streits? (Die schreckliche Verletzung in der 55. Minute)

Tatsächlich erreichten die Stimmung und die Spannungen im Spiel bereits in der 55. Minute ihren Höhepunkt. In dieser Situation beging der katarische Mittelfeldspieler Assim Madibo ein extrem grobes und gefährliches Foul gegen den Kanadier Ismaël Koné, indem er absichtlich in das Bein des Gegners statt in den Ball trat.

  • Schwere Folgen: Infolge des Fouls zog sich Ismaël Koné eine schwere Verletzung zu und konnte das Spielfeld nicht aus eigener Kraft verlassen; er wurde mit der Trage abtransportiert.

  • Entscheidung des Schiedsrichters: Für dieses brutale Foul zeigte der Schiedsrichter Assim Madibo die direkte Rote Karte. Da Katar bereits zuvor einen Platzverweis erhalten hatte, musste die Nationalmannschaft den Rest des Spiels mit nur 9 Spielern bestreiten.

Es wird vermutet, dass genau diese Aggressivität und Disziplinlosigkeit der Hauptgrund für die Ausschreitungen nach dem Spiel waren. Es wird erwartet, dass der Disziplinarausschuss der FIFA eine separate Untersuchung zu den Tumulten nach der Partie einleitet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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