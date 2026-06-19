WM-2026: Messi, Rezayan und Cornelius unter den Besten der ersten Runde!

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WM-2026: Messi, Rezayan und Cornelius unter den Besten der ersten Runde!

Die historische WM-2026, die auf den Feldern von Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko) begonnen hat, bietet Millionen von Fans bereits in der ersten Runde unvergessliche Momente. Mit dem Abschluss der 1. Runde dieses globalen Fußballfestes, an dem erstmals 48 Nationalmannschaften teilnehmen, gab der Internationale Fußballverband (FIFA) offiziell FIFA Power Rankings über sein System die besten Akteure der Eröffnungsrunde bekannt.

Den Rating-Ergebnissen zufolge stachen in jeder Linie des Spielfelds echte Legenden und unerwartete Helden hervor.

Angriff: Lionel Messi ist nicht zu stoppen (Argentinien)

Der amtierende Weltmeister, die argentinische Nationalmannschaft, startete sehr souverän in den Mundial. Im Spiel gegen Algerien (3:0) bewies Kapitän Lionel Messi erneut seine Klasse:

  • Hattrick: Messi erzielte drei Tore im Spiel und sicherte so den großen Sieg für sein Team.

  • Großer Einfluss: Er hat nicht nur getroffen, sondern persönlich genau 60 Prozent aller Torschüsse Argentiniens ausgeführt.

Kreativität: Ramin Rezayan als unerwarteter Vorreiter (Iran)

Der beste Wert für den Spielaufbau und kreatives Spiel in der 1. Runde ging an den Vertreter der iranischen Nationalmannschaft, Ramin Rezayan.

  • Im Spiel gegen Neuseeland, das mit einem hart erkämpften Unentschieden (2:2) endete, kam Rezayan als rechter Außenverteidiger zum Einsatz.

  • Trotz seiner defensiven Rolle spielte er seinen Mitspielern 16 präzise Pässe zu und wurde damit zum Turnierführer im Spielaufbau.

Abwehrwall: Beeindruckende Statistiken von Derek Cornelius (Kanada)

In Bezug auf defensive Aktionen und das Durchbrechen gegnerischer Angriffe war der kanadische Verteidiger Derek Cornelius unübertroffen. Im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina (1:1) fungierte er als echte "uneinnehmbare Festung" vor seinem Tor.

Hier sind seine beeindruckenden persönlichen Werte der 1. Runde:

Defensives Element

Wert

Interceptions (Abfangen)

17

Clearances (Befreiungen)

13

Blocks (Blockierte Schüsse)

4

Tackles (Zweikämpfe)

4

Gewonnene Luftzweikämpfe

8

Wichtiger Fakt zum Turnier:

Die WM-2026, die bis zum 19. Juli dauert, ist das größte Turnier in der Fußballgeschichte; dank des neuen Formats sind die Chancen für unerwartete Teams und Talente sehr hoch. Während der amtierende Meister Argentinien erfolgreich mit der Titelverteidigung begonnen hat, beweisen Vertreter von Teams wie Kanada und Iran, dass sie individuell nicht hinter den Weltgrößen zurückstehen.

Verfolgen Sie weiterhin interessante statistische Daten, Rekorde und Power Rankings Updates der nächsten Mundial-Runden bei uns!

Lionel MessiArgentinienKanadaFIFARamin Rezayan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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