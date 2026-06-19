Zlatan Ibrahimovic deckt Ronaldos taktischen Fehler auf

Das überraschende 1:1-Unentschieden zwischen Portugal und der DR Kongo im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 sorgt in der Fußballwelt für große Diskussionen. Insbesondere die Leistung des 41-jährigen Cristiano Ronaldo, der an seiner sechsten WM teilnimmt, steht im Fokus der Experten.

Die schwedische Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic kritisierte, ganz in seinem Stil, Ronaldos taktisches Vorgehen in einer der Situationen sehr scharf und pointiert.

Taktische Lektion von Ibrahimovic: Wo hat Ronaldo gefehlt?

In der 68. Minute, bei einem Stand von 1:1, konnte Ronaldo eine hervorragende Chance nicht nutzen — sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei. Doch laut Zlatan beging Cristiano bereits vor dem Schuss, nämlich bei der Ballannahme, einen strategischen Fehler und hätte den Ball seinem Teamkollegen Bruno Fernandes lassen sollen.

Zlatan Ibrahimovics Aussage gegenüber Fox Sports: «Normalerweise bewegen sich Stürmer vom nahen Pfosten in die entgegengesetzte Ecke. In einer solchen Situation zieht der Forward den gegnerischen Verteidiger mit sich und schafft so freien Raum (eine Zone) für den nachrückenden Mitspieler. Daher hast du von Anfang an die falsche Entscheidung getroffen, Cristiano».

Ronaldos Spielchronik gegen DR Kongo

Alter und Status: 41 Jahre, 6. Weltmeisterschaft seiner Karriere (ein absoluter Rekord).

Zeit auf dem Platz: War von der ersten Minute an die vollen 90 Minuten im Einsatz.

Effektivität: Kein Tor und keine Vorlage; vergab eine Chance in einer strittigen Situation.

Was erwartet Portugal als Nächstes?

Es ist klar, dass es für die Portugiesen bei der WM, die bis zum 19. Juli in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko) ausgetragen wird, nicht einfach wird. Nach dem unerwarteten Punktverlust im ersten Spiel warten auf Cristiano Ronaldos Team zwei sehr ernsthafte Gegner in der Gruppe:

Usbekistan — Unter der Leitung von Fabio Cannavaro und mit einem der teuersten Verteidiger der Welt, Abdukodir Khusanov, wird unsere Nationalmannschaft für die portugiesischen Angreifer ein echtes "Kopfzerbrechen" bereiten.

Kolumbien — Eine physisch sehr starke Mannschaft, die unsere Vertreter im ersten Spiel mit 3:1 besiegte und damit zum Gruppensieger aufstieg.

Nach dieser harten Kritik von Zlatan werden wir bald sehen, welche Schlüsse Ronaldo für die nächsten Spiele zieht, insbesondere für das wichtige Duell gegen Usbekistan. Verfolgen Sie die spannendsten Tage der Weltmeisterschaft mit uns!