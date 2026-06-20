Ilyos Zeytullayev: Usbekistan hat Kolumbien große Probleme bereitet

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Ilyos Zeytullayev: Usbekistan hat Kolumbien große Probleme bereitet

Der ehemalige Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft und derzeitige Cheftrainer von Bunyodkor Ilyos Zeytullayev äußerte sich zum Debütspiel (1:3) der Nationalmannschaft gegen Kolumbien im ersten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Aus dem Interview von Ilyos Zeytullayev mit Metaratings.ru:

"Nachdem Fayzullayev getroffen hatte, schien Usbekistan sein Spiel gefunden zu haben. Das Team erwachte und versuchte, offensiv zu agieren. In Spielen dieses Niveaus ist mehr internationale Erfahrung entscheidend für den Sieg. Genau diese Erfahrung sammelt Usbekistan derzeit. Usbekistan hat Kolumbien große Probleme bereitet und wird es auch anderen Gegnern nicht leicht machen."

3 wichtige Schlussfolgerungen aus der Expertenmeinung

Trotz der Niederlage hob Zeytullayev die folgenden positiven Faktoren hervor:

  • Psychologische Wirkung des Tores: Der Kopfballtreffer von Abbosbek Fayzullayev ging nicht nur in die Geschichte ein, sondern gab unseren Spielern auf dem Platz auch psychologische Freiheit. Nach dem Tor überwand das Team die Nervosität der großen Bühne und begann, sein Spiel zu zeigen.

  • Der wertvollste Faktor — Internationale Erfahrung: Die Weltmeisterschaft ist ein völlig anderes Niveau und ein Feld mit enormem Druck. Laut dem erfahrenen ehemaligen Legionär sammeln unsere Vertreter derzeit direkt auf dem Platz die „Atmosphäre großer Turniere“, die für die Zukunft am wichtigsten ist.

  • Ein ernstes Signal an die Gegner: Obwohl die usbekische Nationalmannschaft Debütant ist, zwang sie die Defensive Kolumbiens, einem Stammgast der Weltmeisterschaft und einem der Favoriten, zu einem harten Kampf. Dies zeigt, dass wir für die restlichen Gruppengegner keine leichte Beute sein werden.

Zur Erinnerung: In Gruppe K erwarten unsere Vertreter noch zwei weitere ernsthafte Prüfungen: am 23. Juni gegen Portugal und am 27. Juni gegen die DR Kongo. Wir wünschen unserer Nationalmannschaft viel Glück in den kommenden Spielen!

Ilyos ZeytullayevUsbekistanKolumbienBunyodkorPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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