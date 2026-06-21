Dalot: „Jeder weiß, wie Cristiano auf Kritik reagiert“

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Dalot: „Jeder weiß, wie Cristiano auf Kritik reagiert“

Der Verteidiger der portugiesischen Nationalmannschaft, Diogo Dalot, äußerte sich zu den Gesprächen und der Kritik rund um seinen Teamkollegen und Kapitän Cristiano Ronaldo. Dalot betonte, dass Ronaldos enorme Erfahrung nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren für das Team sei.

Statement von Diogo Dalot

Laut dem Spieler sind Druck und Kritik bei großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft völlig natürlich:

„Jeder weiß, wie Cristiano auf Kritik reagiert. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Nationalmannschaft. Ich glaube, dass Ronaldo dem Team Vertrauen gibt. Kritik ist Teil des Spiels, besonders wenn man bedenkt, dass das Turnier, an dem wir teilnehmen, eines der größten, vielleicht das größte der Welt ist.“

Die wichtigsten Highlights des Interviews

Dalot äußerte sich zu folgenden Punkten über die interne Atmosphäre im portugiesischen Lager und die Einstellung des Teams gegenüber dem Kapitän:

  • Das gegenseitige Vertrauen ist stabil: Das Vertrauen der Spieler in Ronaldo und das Vertrauen des Stürmers in das gesamte Team haben sich nie geändert und werden dies auch in Zukunft nicht.

  • Psychische Gelassenheit: Allein Ronaldos Präsenz im Kader gibt seinen Mitspielern zusätzliches Selbstvertrauen und das Gefühl von Mut.

  • Maximale Einsatzbereitschaft: Der legendäre Fußballer, der in seiner Karriere viele Prüfungen bestanden hat, ist im Trikot der Nationalmannschaft immer bereit, gegen jeden Gegner anzutreten.

Zur Erinnerung: Die portugiesische Nationalmannschaft trifft im 2. Spieltag der Gruppenphase auf die Nationalmannschaft von Usbekistan. Das Spiel ist für den 23. Juni um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit angesetzt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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